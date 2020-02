"Poner a Manu García en la banda es una astracanada. Tiene que jugar de enganche porque es más decisivo"

El periodista Rodrigo Fáez responde a las preguntas de los oyentes con varios asuntos ligados a la actualidad rojiblanca.

Mirandés. "El problema no es el Mirandés, que me gusta mucho y tiene un gran entrenador. De hecho, coincidí con él cuando fui a ver a Villa a Nueva York. Al igual que nos las prometíamos muy felices con la prórroga del Tenerife y al final palmaste ahora tengo miedo por el Sporting. En condiciones normales deberían ganar 2-0 pero atrévete tú a pronosticar nada con esta gente".

¿Salvación? "Me aferro a la calidad. El Sporting no puede estar coqueteando con el descenso porque aunque solo sea por calidad, es superior a muchos de los que van a estar abajo. Eso sí, viendo el rendimiento no me atrevo a decir que el equipo tiene que salvarse. El objetivo son los 50 puntos y a partir de ahí a rezar. Con eso me doy con un canto en los dientes viendo como esta en el torno, el club y el equipo. No me da ningún tipo de optimismo".

Murilo. "Los 3 contactos a los que pregunté son gente de equipos de Champions y me decían que era muy malo pero igual para el Sporting es bueno con el nivel que hay. Que salga bien porque de momento no me ha dado motivos para criticarlo. Ojo que al final el que tiene culpa es el que hace y que deja hacer pero no de los jugadores porque dan para lo que dan. No me creo que Torrecilla lleve siguiéndolo cuatro años".

Trato de favor pesos pesados. "Estoy de acuerdo y a la vista está pero Djukic como empezaba de cero, no creo que estuviera condicionado para hacer alineaciones. Imagino que se guiará por lo que ve en los entrenamientos. Me duele mucho lo de Borja López porque es un chico de la cantera y está pagando platos rotos que no le corresponden. El resto de la defensa no pasa lo mismo. Siempre se zurra mas al canterano que al de fuera".

Isma Cerro vs Carmona. "A Isma Cerro se le han dado oportunidades y yo estoy de acuerdo con el Sporting. Necesita jugar 20 partidos y aplaudo la cesión porque es un chico recuperable. Lo de Carmona volvemos a lo siempre. ¿Qué hace Djukic? A quien pones. Ahora con Murilo y Aitor vamos a probar a ver si Djukic tira por ahí o uno de los dos por una y Carmona por la otra. Carmona no esta bien pero esta entre lo s3-4 mejores de la plantilla. Lo de poner a Manu García en la banda me parece una astracanada. Tiene que jugar de enganche, de mediapunta que es donde tiene más toque, es más decisivo y donde más peligro tiene. Lo otro es anular al jugador".