Paulí: "Tenemos que ser sólidos en defensa"

PARTIDO ANTE EL BARCELONA

"El Barcelona es un equipo que no tiene malos momentos. Siempre está ahí, y si no estás preparado te cogen un parcial y es difícil remontarles. El partido está en estar los 40 minutos concentrados, haciendo bien las cosas, sobre todo en defensa. Ser un bloque sólido porque tienen virtudes en ataque, y la clave estará en defensa. Un buen reflejo puede ser el partido ante Bilbao en casa; estuvimos muy bien y hay que seguir esa línea, concentrados los 40 minutos».

DEFENSA COMO CLAVE

«La clave es la defensa. Cuando somos sólidos atrás, somos muy diferentes. Lo demostramos aquí en casa contra Bilbao. Cuando somos un bloque sólido en defensa somos otro equipo porque podemos correr. La clave será esa, la defensa, y el estar los 40 minutos concentrados.»

TRES PARTIDO EN UNA SEMANA

«Eso no les afecta. Tienen una plantilla muy larga. Se pueden permitir dar descanso a jugadores importantes y siguen siendo rivales muy difíciles. No debemos pensar en si ellos juegan partidos entre semana o no, eso no sale bien. Lo que tenemos que hacer es lo que te digo: estar centrados en nuestras cosas, fijarnos en el partido ante Bilbao, y esa es la clave. Luego lo que pase, de quién juegue, de si vienen cansados, no depende de nosotros».