El Algeciras se pide una a domicilio (Dom 11.30h)

El Algeciras Club de Fútbol quiere prolongar las buenas sensaciones con las que se fue del triunfo frente al Badajoz visitando este domingo a partir de las 11.30 horas al Sevilla Atlético en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros en una cita clave para que los algeciristas se enganchen a la pelea por la salvación en el Grupo IV.

Semana mucho más aseada en el seno de la entidad de La Menacha después de una victoria que ha servido para estabilizar los cimientos de un equipo que se aferra a sus opciones de salvación y todo ello pasa por volver a ganar a domicilio, algo que los de Salva Ballesta no lo han hecho en toda la temporada.

No habrá bajas para el duelo del domingo y el preparador deberá realizar varios descartes toda vez que la competencia y la ausencia de lesiones está provocando que esté muy caro disputarse un puesto en el once inicial que podría ser muy parecido al del pasado fin de semana. Además, la afición arropará a los suyos como en cada desplazamiento y esta semana no será para menos con más de 300 fieles en tierras sevillanas.

El filial sevillista llegará en su mejor momento del curso después de sumar siete de los últimos nueve puntos que les han instalado en una zona tranquila de la tabla con 29 puntos a seis puntos del peligro. Amo, Pejiño e Isaac serán ausencias en los de Paco Gallardo que confían en hacerse fuertes en su feudo en un encuentro vital por ambos bandos.

El duelo lo pitará el almeriense Morales Moreno.