El día que liberaron a Nelson Mandela

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN #85. EMISIÓN 09/02/2020

ARTISTA: THE SPECIALS

CANCIÓN: FREE NELSON MANDELA

AÑO: 1984

HISTORIA: LIBERACIÓN DE NELSON MANDELA

VIDEO: FREE NELSON MANDELA - THE SPECIALS

Se cumplen 30 años de la liberación de uno de los símbolos del siglo XX: Nelson Mandela, que había estado 27 años preso en las cárceles sudafricanas y cuya libertad fue una lucha apoyada por activistas de todo el mundo. Y hoy, en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN acometemos este aniversario con una canción de The Special AKA (antes, los Specials a secas) que, unos años antes, sirvió como campaña para pedir la liberación del gran líder negro.

Nelson Mandela había comenzado su activismo en los años 50 en Sudáfrica: un país con una minoría dominante de un 20% de población blanca y una mayoría del 80% de población negra dominada. El racismo no era una costumbre social, sino que era mucho más: una política de Estado denominada apartheid que segregaba a la población en esas dos razas antagónicas. Todos los privilegios legales, económicos y sociales eran para los blancos y toda la opresión y discriminación era para los negros. Esa política se prolongó casi todo el siglo XX, hasta 1992. Desde 1960 el gobierno de Sudáfrica tuvo que soportar el boicot de muchos países por esta nefasta política y sus opositores, por el contrario, contaron con las simpatías y el apoyo de la comunidad internacional. Nelson Mandela lideró el movimiento de oposición al régimen, cristalizado en un partido político denominado Congreso Nacional Africano. Esta militancia política le llevó a la prisión con cadena perpetua en 1962, acusado de saboteador y comunista. No saldría de allí hasta el 11 de febrero de 1990, hace ahora 30 años. Un total de 27 años de encarcelamiento que le convirtieron en leyenda, ejemplo de resistencia y de victoria moral, pues la condición de eterno prisionero no hizo más que agigantar su figura y empequeñecer la de sus captores. Incluso, tras su libertad, llegó a ser el primer presidente negro de Sudáfrica.

En la Inglaterra de los 80 empezaron a florecer actos de solidaridad con el lejano y ya célebre preso de conciencia Nelson Mandela. Y a un grupo de ska llamado The Specials les llamó la atención el caso de Mandela y se dispusieron a escribir una canción. Se trataba de un grupo interracial, con blancos y negros, una novedad en Inglaterra, aunque ya había habido grupos así en Estados Unidos. Y, además, con una significación política clara: los Specials eran un grupo antifascista, porque también en los años setenta y ochenta había partidos fascistas en Inglaterra. A la canción se le puso el título de “Free Nelson Mandela”: liberad a Nelson Mandela. Se reivindicaba, se presionaba, se forzaba a las autoridades sudafricanas para que lo liberaran.

La canción tuvo su efecto. Publicada con Elvis Costello como productor en 1984, era un tema que reivindicaba pero no aburría: invitaba a la fiesta. Con un coro de mujeres vestidas a la africana, con un gran ritmo que se podía bailar, los Specials consiguieron que todo el mundo supiera de la existencia de este problema. Fueron felicitados por la ONU y por el partido de Mandela, el Congreso Nacional Africano. La venta del disco fue prohibida en Sudáfrica, pero el pueblo negro sudafricano se las apañó para que la canción sonara hasta en los altavoces de los estadios en los que se jugaba al fútbol a través de copias piratas. Con el éxito de esta canción, se creó incluso una asociación de Artistas Contra el Apartheid, que reunió a no pocos cantantes y músicos de pop tanto ingleses como americanos y sudafricanos que iniciaron un movimiento de protesta con otras grabaciones y conciertos: Billy Bragg, el propio Elvis Costello, The Style Council, Gil Scott-Heron y Masekela entre ellos. Comenzando en 1984, toda esa campaña se prolongó durante la segunda mitad de la década de los ochenta, al mismo tiempo que el sistema político sudafricano del apartheid hacía aguas ante la presión cultural y política internacional. Todo esto dio sus frutos y finalmente Nelson Mandela fue liberado el 11 de diciembre de 1990, hace ahora 30 años. Y hoy lo recordamos en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN con los Specials y su “Free Nelson Mandela”.