Marí Ribas: " No hubiera tramitado el hotel rural de Cala d'Hort de haber sabido que era ilegal"

El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, dice que no hubiera iniciado la tramitación del proyecto de hotel rural en Cala d'Hort de haber sabido que la normativa urbanística prohíbe este tipo de instalaciones en la zona donde se ubicaría.

Marí Ribas ha señalado que optaron por esta vía porque el informe técnico que solicitaron determinó que el camino a seguir era la declaración de interés general. El primer edil resalta que desconocían que con la Norma Territorial Cautelar primero y la modificación del Plan Territorial Insular en la pasada legislatura no se autorizaban este tipo de instalaciones turísticas. "esto se publicó a finales de 2018 y principios de 2019 y nadie me comunicó esta situación. Con un informe negativo no solemos tramitar nada y los informes de los servicios técnicos eran favorables".

Marí Ribas ha dejado claro que "no tengo ningún tipo de interés en esta actividad". Afirma que después de que el Consell haya emitido un informe calificando de ilegal este proyecto, el gobierno local ha encargado un informe jurídico en relación a este tema que se llevará a la junta de gobierno de la próximo semana para revocar el informe favorable que se dio al proyecto " para archivar definitivamente este asunto y sobre todo corregir el informe técnico anterior".