Las limpiadoras de Institutos de la Junta denuncian que están fregando solo con agua

Las limpiadoras de IES de la Junta están fregando solo con agua. Nada de detergentes ni lejías. Tal es la precariedad que ofrecen las empresas encargadas de la limpieza en institutos públicos de la Junta, que no les proporciona el material necesario para que las trabajadoras puedan realizar su labor. A esto hay que sumar los insistentes incumplimientos del pago de nóminas de las empresas Netalia y Tempo, adjudicatarias de este servicio dependiente de la Junta de Andalucía y que no se ha cumplido el acuerdo de pago de los 9 días de huelga anteriores.

Con esto, y tras un SERCLA celebrado este mediodía, las trabajadoras han decidido ir nuevamente a la huelga y será de forma indefinida. En esta ocasión, tal como aseguraba la responsable del sector de limpieza de CCOO en la provincia Dolores Jiménez, no se conformarán con cualquier acuerdo. Exigen a la Junta la liquidación del acuerdo con estas empresas y que se licite el servicio.

"Exigimos que la delegación de educación de la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén tira para adelante y que quiten a esas empresas, que pueden hacerlo perfectamente. Y si nos arriesgamos a que se quede desierto porque la licitación ha sido muy baja, pues nos arriesgamos. Si de todas maneras no cobramos ¿qué más da?", decía Dolores Jiménez.

Por parte de Netalia, soólo se ha pagado la nómina del mes de enero al 50% de la plantilla. Desde Tempo la situación es mucho peor porque no se ha pagado nada, según indicaba Dolores Jiménez. La precariedad denunciada por CCOO roza lo kafkiano. Explica que, entre otros incumplimientos por parte de las empresas, las trabajadoras están teniendo que fregar única y exclusivamente con agua.

"Es que las mujeres ya van a trabajar con agua. Que lo sepa la gente, que están fregando con agua. Los Institutos de Tempo están fregando con agua. No hay uniformes, no hay productos de limpieza, no hay nada". Y eso pasa, según Jiménez, porque "se debe a los acreedores y a todo Dios". Asegura que "así no se puede seguir, siempre con la incertidumbre de si cobraré o no cobraré".

La huelga afecta a alrededor de 70 institutos. Casi 300 trabajadoras, entre ambas empresas, irán a la huelga desde el lunes. Incluso las trabajadoras de Netalia que han cobrado el mes de enero.