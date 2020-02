Asier Santana: "Recuperar las sensaciones positivas de los jugadores del UCAM Murcia CF era el primer paso"

El UCAM Murcia CF tiene una cita este fin de semana para romper la maldición de no ganar dos partidos consecutivos. El equipo universitario visita al Recreativo Granada el domingo a las 12. Para ilustrar el estado de forma del equipo, ha comparecido ante los medios el técnico Asier Santana: "Tenemos que estar bien psicológicamente, pero también hemos de entender bien lo que exige el rival y lo que nos exigimos a nosotros mismos a nivel de juego. El trabajo diario debe ser la base de los éxitos que podamos tener", ha dicho.

Su debut en La Condomina con victoria le ha valido para hacerse un hueco de optimismo en la parroquia murciana: "La calidad de estos jugadores es manifiesta. Recuperar las sensaciones positivas creo que ha sido el primer paso. A partir de ahí hemos intentado meter matices que yo creo que les pueden beneficiar. Quiero que sean valientes y no tengan miedo", ha asegurado Asier. Se siente cómodo, un entrenador que parece que tiene buen vínculo con el vestuario porque "me he encontrado un vestuario muy receptivo, con muchas ganas de trabajar, por lo que estoy muy contento con esta primera impresión. En una semana me han hecho sentir como si llevara mucho tiempo con ellos".

Sobre el debate que se ha podido generar con la titularidad del lateral derecho (Johan ha suplido con creces la baja de Gurdiel), Santana no ha dudado en destacar la calidad de sus dos futbolistas: "El partido de Johan fue buenísimo y Adán cuenta con mucha experiencia y un gran nivel. Tenemos que estar muy contentos de tener la posibilidad de elegir entre uno y otro y tener la garantía de que rendirá juegue quien juegue", ha valorado.