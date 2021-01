'¿Lo que mal empieza mal acaba?', por Emilio Ivars

¿Lo que mal empieza mal acaba?

Dicen que lo que mal empieza mal acaba. ¿Te suena? Yo debería hoy felicitarte el año nuevo, desearte que este sea un año de mucha salud y aquí estoy, hoy, en esta pizarra con el refranero español, ese compendio lleno de sabiduría popular y, si bien, como sabes, el refrán totalmente correcto es que ‘quien mal anda, mal acaba’, su significado es el mismo: no es posible que finalices bien algo que has empezado de manera desastrosa o desordenada.

Y ¿ por qué te cuento esto hoy, 6 de enero, una fecha marcada por la ilusión para muchos, en la que te has levantado con la mirada puesta en esos zapatos que dejaste anoche vacíos y hoy amanecen con deseos cumplidos? Pues porque no puedes engañarte. No pintan bien las cosas. Y sabías tú, sabíamos todos que llegaría esto. Y una vez más, nos ha pillado en ropa interior la cosa, como solemos decir.

Te preguntas qué ha pasado para que, llevando ya 10 días vacunando a la gente, nos estén sobrando vacunas a mamporro, cuando lo que tendría que suceder es que faltaran vacunas cada día, que no diéramos abasto a satisfacer la demanda. Pero no, que si las vacaciones, los días de fiesta, que si la culpa es de las residencias que ponen pegas, que si no hay personal... Después de vendernos la moto de que la Región de Murcia estaba preparada para este proceso ahora va y resulta que no había nadie pensando ni en las fiestas, ni en los días de vacaciones, ni en el personal necesario ni en las pegas de las residencias. Mal hemos empezado este proceso. Por favor, me dices, que no acabe igual de mal, porque no nos lo podemos permitir.

Me dices, con razón, que más bien lo que ocurre es que no hay nadie pensando aquí. Ni en eso ni en nada. Porque ¿quién es el lumbreras que pretende engañarnos afirmando que si cerramos los bares a las seis arreglamos este brutal incremento de casos de los últimos días? No digo que no haya que limitar más los contactos sociales porque, visto lo visto, es la única solución real, pero ¿por qué a las seis? ¿Por qué no a las cinco? ¿Por qué no a las siete? En esto y en otras cosas no te dan toda la información. ¿En qué datos se basan para tomar esas decisiones? ¿Dónde están los informes? ¿Por qué no sabemos en tiempo real día a día cuántas personas hay vacunadas ya? Parece mentira que vivamos en el siglo XXI para algunas cosas.

Incluso me dices que qué cosas tiene esto de la planificación. Los políticos son expertos en organizar llegadas de reyes magos por mar, tierra, aire, autobuses turísticos y demás parafernalias y no son capaces de organizar una campaña de vacunación en condiciones. ¡Qué cosas! Que traigan al ejército ya, me dices. Que siempre que han tenido que intervenir en la región de Murcia lo han hecho bien. Pero ahí ya sabes que tocamos en hueso, sería reconocer que son unos incompetentes y no lo van a permitir.

Mal empieza este año y lo sabías, lo sabíamos; por favor que no acabe igual. Corrijamos el rumbo, aprendamos de un vez por todas de los errores, exijamos que nos falten vacunas cada día y nos sobre personal para ponerlas. Eso es lo lógico, lo normal, lo deseable y lo aplaudible. El Gobierno de la Región de Murcia es el único responsable de cómo nos vacunamos, el único. Y el único responsable de darnos toda la información.

No vacunar, no informar, no tomar decisiones a tiempo tiene costes, muchos, y el peor es el coste de vidas humanas que estamos sufriendo... Por cierto ¿te acuerdas de cuando el gobierno regional allá por el mes de abril se empeñaba en declarar el luto regional para oponerse al gobierno de España? Ya nadie se acuerda de ello, ya nadie se acuerda de los que han fallecido desde entonces... como si asumiéramos que nos da igual el coste de vidas humanas que tienen los errores en las decisiones.

Hemos empezado mal el año. Tú y yo somos de los optimistas ¿verdad? Todavía piensas, pensamos que podemos corregir esto y tomar impulso. Llevamos 2, tenemos la tercera aquí... ojalá sea la última ola ya y todo acabe bien.

Convencidos estamos de que los refranes son sabiduría popular pero que, con mucho esfuerzo y mucha responsabilidad ejercida, podemos tener excepciones. La excepción esta vez debe ser que lo que mal comienza, si lo corregimos a tiempo, bien acaba.

Nos vemos en la próxima pizarra.

Emilio Ivars