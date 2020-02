A Asociación de Medios en Galego celebra o seu día no casino de Carballo

Hoxe, 7 de febreiro, a Asociación de medios en Galego celebra o seu día no casino 1889 de Carballo. A data quere lembrar a saída da primeira publicación xornalística realizada integramente en galego, O Tío Marcos d´A Portela, editado en Ourense por Valentín Lamas Carbajal aló por 1876.

No A Fondo de esta semana quixemos investigar sobre como se creou a asociación e como foi crecendo ata chegar a máis de 100 membros e de 30 socios. Falamos co vicepresidente Ubaldo Cerqueiro, e co presidente da nova directiva do Casino 1889, Víctor Lorenzo.