UPA Palencia denuncia que sigue habiendo una presencia masiva de topillos en el campo

Las altas temperaturas de este invierno y el relajo en las medidas para acabar con la presencia de topillos en el campo está provocando que se mantengan huras y reservorios por gran parte de la provincia. UPA Palencia denuncia que son ya muchos los agricultores que están dando la voz de alarma por la presencia de estos animales y el daño que están provocando en las tierras sembradas al comerse el grano. Desde la organización agraria reconocen que el número de estos roedores ha disminuido y que, con las riadas, han desaparecido muchas huras de las proximidades de los ríos, sin embargo su número sigue proliferando en aquellos lugares donde esto no ha sucedido. Raúl Azpeleta asegura que la campaña de siembra se está complicando y, que de no adoptar medidas de inmediato, el poblema de los topillos este año puede ser mayor que el del pasado.

UPA critica que la Junta de Castilla y León se ha relajado en la lucha contra la plaga de topillos una vez han descendido los casos de tularemia, es como si el problema hubiera desaparecido cuando la realidad demuestra que no es así. Consideran que este año hubiera sido el momento preciso para autorizar la quema controlada de cunetas ya que, las máquinas de la Junta encargadas de roturar las tierras, no alcanzan ni de lejos al total de la provincia. Se quejan de la falta de información oficial y exigen presencia en las reuniones de la Consejería para abordar esta cuestión y una mayor colaboración de la administración regional.