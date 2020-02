Vecinos y comerciantes critican la reordenación del tráfico en la calle Colón

La federación de Asociaciones de Vecinos, lamenta que Giuseppe Grezzi presente los cambios en la movilidad de la ciudad como la remodelación de la calle Colón para darle un carril más al bus como hechos consumados, sin diálogo previo y sin tener en cuenta las repercusiones que ocasionarán. Agustín Abarca afirma que Grezzi les explicó todos los cambios que habrá en la EMT que afectarán a otras zonas de la ciudad y se comprometió a volver a reunirse con la federación a principios del mes de marzo para conocer los comentarios que hayan recogido. Sin embargo admite que no habrá margen de maniobra porque la fecha del 23 es inamovible. Abarca lamenta que ni en la calle Colón ni en los demás cambios se haya tenido en cuenta la afección real en la vida cotidiana de las personas, cree que no se han hecho estudios previos.

Abarca comparte que hay que reducir el transporte particular, pero para eso es necesario un transporte público eficiente eficaz y rápido que ahora no existe.y muestra su preocupación por cómo queda el acceso al entorno de la lonja por los cierres de las calles.

La federación de vecinos también reprocha a Grezzi que se acoja a los presupuestos participativos para establecer su hoja de ruta y no tenga en cuenta a la mesa de Movilidad que debe ser el foro de diálogo y consenso. Este año la mesa todavía no se ha convocado y no hay ninguna fecha prevista.

El presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de València, Rafa Torres, tilda de lamentables, negativas y alucinantes las explicaciones de Giuseppe Grezzi en la reunión.

Critica al concejal por ocultarles información durante tres años, sin hacer mención del proyecto en ninguna reunión, ni en la mesa de Movilidad, con ninguno de los implicados. Asegura que nunca se habló de este proyecto.

También critica al PSPV por no pronunciarse al respecto. Cree que ha sido una tomadura de pelo que no se tuvieran en cuenta las opiniones y los intereses de los comerciantes. Se plantea incluso abandonar el diálogo con el consistorio.