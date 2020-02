"En las 'misses' no solo se busca que seamos guapas, también que destaquemos en algún otro ámbito"

La pinteña Ainhoa León representará a Madrid en el próximo certamen de Miss España y este viernes ha pasado por los micrófonos de “Hoy por Hoy Madrid Sur”.

Con 18 años confiesa que se presentó al certamen de Miss Madrid de improvisto. “Me ha servido además para hacer muchas amistades. Es una rivalidad sana”, ha contado.

“Ya no solo se busca una cara guapa, si no que se destaque en algún ámbito”, ha explicado. En su caso es el taekwondo que no abandonará aunque siga adelante en su carrera como modelo.

Ella compagina sus estudios del Grado de Magisterio con el deporte y el modelaje; en cualquier caso sueña con poder ser policía. “Estoy opositando para la Policía Municipal de Madrid”, ha anunciado.