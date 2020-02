Herrerín se ve envuelto en un conato de pelea

El portero del Athletic, Iago Herrerín, se vio envuelto en un conato de pelea tras el partido que disputó el Athletic contra el FC Barcelona el pasado jueves. Herrerín no disputó ese encuentro porque cumplía un partido de sanción tras ver la cartulina roja contra el Tenerife en la anterior eliminatoria copera.

El jugador rojiblanco fue insultado y acusado de tomar alcohol lo que provocó su reacción. También quiso defenderse a través de las redes sociales con este texto:

"La verdad que no había bebido apenas nada. Estaba fuera pidiendo un taxi. Y no hay cosa más bonita que estar escuchando insultos, menosprecios, etcétera, etcétera. Como tú comprenderás, aguanto mucho, mucho y ayer reventé. Quizás no tenía que hacer caso, lógicamente, pero es día sí y día también con insultos. Hay que pensar un poco en todo. Por cierto, solo pido respeto. Creo que con respeto se va a todos los sitios y yo no falté el respeto a nadie. Es duro que gente que no te conoce te insulte todo el día. Un poco de comprensión".