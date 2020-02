El entrenador del Deportivo, Fernando Vázquez, ha elogiado este sábado al Alcorcón, su próximo rival, y a su homólogo en el club madrileño, Fran Fernández, al que ha considerado un técnico "inteligente".

"Nos vamos a enfrentar a un equipo que me gusta cómo juega. Me parece que tiene un entrenador inteligente, un buen entrenador", explicó en rueda de prensa.

El Deportivo acumula seis partidos consecutivos con victoria, pero visita un escenario, el de Santo Domingo, que no se le ha dado demasiado bien.

"Considero que hay campos que resultan más complicados por razones que a veces no sabes explicar. El del Alcorcón es un campo normal y no me preocupa el campo, sino el que te lo hace difícil, el rival", aclaró Vázquez.

Del Alcorcón también dijo que "tiene más problemas en casa que fuera" y precisó que si en su campo tuviera una racha "favorable, estaría disparado".

Con ausencias ante un equipo "superpeligroso"

Al conjunto madrileño le consideró un "un equipo superpeligroso", un rival al que se enfrentará sin poder contar con el delantero Sabin Merino, que anotó en sus primeras cuatro jornadas como blanquiazul, ni Claudio Beauvue, que se lesionó esta semana.

"Es un doble contratiempo importante. Los dos tienen una lesión que evidentemente les impide jugar pero que sin embargo es un poco asintomática. Es decir, podrían jugar, porque no sienten dolor, pero correríamos el riesgo de que se nos fueran para cuatro o cinco semanas, así que, por lo tanto, precaución, prudencia y fuera de la convocatoria", señaló.

Fuera del descenso

El Deportivo ha logrado salir de las posiciones de descenso (llegó a estar a nueve puntos de la permanencia) y forma parte de un amplio grupo de equipos, algo que satisface a su entrenador.

"Estábamos descolgados y ahora hay un grupo importante de equipos. La clasificación no la miro. Nosotros vamos a Alcorcón y no importa lo que se hizo hasta ahora, lo que se hizo antes, solo importa Alcorcón. No sé cómo llamar a este partido. Final de la Copa del Mundo. Algo así", sostuvo.

Sobre la ausencia del venezolano Christian Santos en sus planes aclaró que "la razón más importante es que no tiene alta médica", si bien precisó que "en caso necesario" podrían habérsela dado tras haber superado ya un esguince de rodilla.

Además, indicó que en este momento apuesta por delanteros que tengan "movilidad" y en cambio Santos es "más de área".

"Me parece un delantero para cuando dominas porque es quizás el mejor rematador de cabeza que podemos tener, pero en estos momentos opté por que siga entrenando", arguyó.