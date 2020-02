El PP de Vila critica el mal funcionamiento de las cámaras de vigilancia

Al Partido Popular de Vila no le ha hecho gracia la presentación de la nueva sala de control del 092 de la Policía Local que hicieron ayer el alcalde, Rafa Ruiz, y la concejal de Policía, Rosa Rubio.

El PP destaca que en el pleno del mes pasado presentaron una moción de control precisamente sobre las cámaras de vigilancia en la ciudad y el resultado fue que, excepto las del Cetis, casi ninguna otra funciona ni cumple papel alguno, "así que en lo que Ruiz inaugura es la sala de control del perímetro de Cetis y nada más”, ha explicado el concejal Juan Flores.

Flores carga contra el primer edil "hay que tener muy poca vergüenza para no haber hecho nada en 5 años y hacerse fotos en una sala de control que no controla nada”, ha añadido.

También arremete contra Rubio, " que no se ha enterado aún que el PP hace 5 años que no gobierna la ciudad, Montoro tampoco es ministro y la seguridad en la ciudad requiere menos excusas, menos fotos y algo de trabajo de la concejal. que está inédita desde inicio de legislatura, de hecho, exactamente, no sabemos a qué se dedica".

Flores afirma que “mientras la concejal Rubio duerme, echa balones fuera y nos obsequia con una más del repertorio Excusas Ruiz S.L. los problemas de seguridad en la ciudad se acumulan como por ejemplo, el vandalismo de los fines de semana en Figueretes y que ha obligado a los vecinos a alertar del problema públicamente porque la concejal ha movido ni un dedo".