¿Este 8-M habrá huelga feminista en la Comunitat Valenciana?

A falta de solo un mes para que llegue el Día Internacional de la Mujer, continúa la incertidumbre sobre si finalmente habrá o no huelga feminista. Este año la fecha cae en domingo, día no laborable. Por ello mismo, y aunque sin unanimidad, se decidió no convocar huelga feminista a nivel estatal. Aquí, en la Comunitat Valenciana, tampoco existe unanimidad, existen diferencias entre las tres provincias.

Desde la Asamblea 8M de Alicante sí han solicitado la convocatoria de huelga para la provincia. Emilia Caballero, portavoz del colectivo, explica que la próxima semana tendrán una respuesta pero admite que, de momento, los sindicatos minoritarios que hicieron huelga el año pasado sí la van a hacer. Quieren aprovechar la fecha de la celebración para reivindicar los derechos de las mujeres que trabajan de forma precaria en días festivos.

En la provincia de Castellón, las asociaciones feministas no harán huelga laboral ni estudiantil por ser domingo, pero sí que realizarán huelga de cuidados. Las agrupaciones de mujeres quieren con este parón visibilizar el trabajo que realizan en la atención a mayores, pequeños y personas dependientes. También en la realización de las tareas domésticas. Por supuesto, contarán con concentraciones.

Y en la provincia de Valencia, los colectivos han decidido no convocar oficialmente ninguna huelga para el 8 de marzo. Una de las portavoces de la Coordinadora Feminista, Anna Gimeno, asegura que continuarán manteniendo el nivel de reivindicación todo lo alto que puedan, pero sin huelga. Eso sí, preparan ya manifestaciones, como la que saldrá ese domingo a las 18h de la tarde desde el Instituto Lluís Vives, en la ciudad de València. También aclara que muchas otras organizaciones feministas están preparando todo tipo de actividades que girarán en torno a sus reivindicaciones.

De todas formas, no descartan que haya personas o colectivos que decidan parar ese domingo.

Lo importante el 8 de marzo para las organizaciones feministas es seguir reclamando la igualdad en derechos para las mujeres para vivir, como dice Anna Gimeno, en igualdad efectiva y real. Asegura que lo que se necesita es una transformación del sistema en su conjunto.

Cree que las reivindicaciones no pueden parar mientras se siga atacando la libertad de las mujeres, y recuerda el caso de las últimas ediciones del 8M, en las que se impusieron varias multas a algunas mujeres en València durante las manifestaciones. Gimeno lamenta que se multara a mujeres por el hecho de ejercer su libertad de expresión en una manifestación plenamente legal. Ahora critica que el hasta ahora delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio, deje su cargo sin haber hecho nada al respecto.