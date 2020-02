La familia de Lorena Dacuña se presentará como acusación particular en el juicio contra su asesino confeso

Se cumple una semana del asesinato de Lorena Dacuña, la mujer gijonesa que perdió la vida tras recibir veinte puñaladas de su ex pareja. Tiempo en el que la familia va asimilando, poco a poco, todo lo que ha sucedido. El paso de los días ha hecho que comiencen a dar pasos y el primero será personarse como acusación particular en el procedimiento contra José Manuel Sánchez, el asesino confeso. "Tenemos la decisión tomada. Es momento de hacer justicia y que pague por ello", asegura su hermano en una conversación con SER Gijón.

Francisco Dacuña va encajando las piezas del puzzle a la vez que se ha quitado el "sentimiento de culpabilidad". El hermano de la víctima explica que "estaba plenamente convencido de que mi hermana no aceptaría malos tratos. Me enteré de que ella iba a verle a la cárcel, la tenía camelada y lo encubría. Era la primera relación estable para ella, se había enamorado".

La familia adopta la decisión después de ver el apoyo ciudadano e institucional que recibieron el pasado jueves en la Plaza Mayor. Una concentración en la que también participó un familiar del asesino confeso. "La verdad que me sorprendió su presencia aunque con la historia que tiene entiendo porque la familia no quiere saber nada de él. Me presento sus respetos educadamente, me dio el pésame y me dijo que ellos no eran él", desvela el hermano de la asesinada.

Desde el ayuntamiento ofrecieron a los familiares tanto ayuda psicológica como jurídica a través de la Oficina de Igualdad así como del Centro Asesor de la Mujer. Un ofrecimiento que se irá concretando a partir de la próxima semana con reuniones para avanzar en los distintos trámites. Por otra parte, la familia tiene un abogado particular al que irán haciendo las pertinentes consultas para ver cómo hay que dirigir el proceso.

Francisco Dacuña también ha podido confirmar que su hermana estaba con un hombre la noche de autos aunque no le cuadra la versión de José Manuel Sánchez. "Me parece raro que un hombre eche a correr y deje así a una mujer. Mi opinión personal es que la ex pareja de mi hermana espero a que se marchara y el chaval no estaba presente cuando llegó".

El hermano de Lorena Dacuña también aprovecha para recordar que "esto le puede pasar a cualquiera. Nunca piensas que va a ser alguien de tu entorno pero si les toca que hablen con la familia, es un pilar fundamental".