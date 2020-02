Más seguridad para las bicicletas del programa 'Hack the City'

Más seguridad para las bicicletas de préstamo. La concejala de Universidad, Movilidad y Epassa, Estefanía Plaza, se ha reunido con la dirección Universidad Sostenible y Saludable de la UJA para llegar a un acuerdo de colaboración para que el programa 'Hack the city' de cesión de bicicletas eléctricas "pueda disponer de un aparcamiento seguro en el centro de la ciudad que, sin duda, incentivará y fomentará la movilidad sostenible".



De esta forma, el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Universidad, Movilidad y Epassa, ha propuesto estudiar las infraestructuras municipales para habilitar un espacio de aparcamiento controlado y con tomas eléctricas para recargar la batería de las bicicletas, en un principio, en el parking Avenida. De esta forma, ha explicado Plaza, "queremos facilitar a los alumnos del programa 'Hack the city' el uso de sus bicicletas en la ciudad, con la garantía de que estén a buen recaudo y puedan recargar sus baterías siempre que lo necesiten".



Se trata de una propuesta que forma parte del Plan de Movilidad que el Ayuntamiento quiere poner en marcha. Un proyecto financiado con fondos FEDER, a través de la las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), con el que el Consistorio jienense quiere impulsar el uso de vehículos de movilidad personal con "plenas garantías".



La IV edición del programa de movilidad sostenible 'Hack the city' que lanza la Universidad de Jaén, en colaboración con el Consorcio Metropolitano de Transporte del Área de Jaén, la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Jaén, concederá en préstamo 25 bicicletas eléctricas durante el curso académico a la comunidad universitaria. El programa contempla dos modalidades: la primera, permite obtener en préstamo la bicicleta eléctrica durante todo el curso académico. La segunda, solo durante un trimestre.