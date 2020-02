El "RDT" Stadium noquea al Mallorca

Nadie dijo que fuera fácil la Primera División. Nadie podía vaticinar que después de esos ascensos meteóricos desde la Segunda División B esta brega en la máxima categoría iba a ser tan sufrida. Y lo que queda.

El Espanyol se encomendó a una afición que a 9 de febrero de 2020 han visto por primera vez esta temporada ganar a su equipo. El conjunto catalán ya no es un equipo que no ha conseguido ganar en casa, pero el Mallorca sigue siendo un equipo que no gana fuera. La grada acompañó a los suyos en un arranque acelerado que les llevó a asustar en los inicios al RCD Mallorca pero enseguida los hombres de Vicente Moreno se asentaron en el partido y la batalla se igualó.

A los diez minutos Mateu Lahoz pitaba un penalti a favor del Mallorca que tras la revisión de VAR se anulaba porque la pelota había salido por centímetros de fondo en el pase anterior. Otra vez milimétrica decisión, casi calcada al gol anulado a Dani Rodríguez hace una semana por una acción calcada.

Con ese resultado de empate se llegó al descanso en el RCDE Stadium y con 45 minutos por delante para romper una igualada que no sacaba a nadie del pozo pero que tampoco le hundía más.

En el comienzo del segundo acto el partido no cambió mucho la cara, a los cinco minutos Raúl de Tomás se dolía de un golpe y casi tuvo que ser sustituido, pero el delantero perico aguantó y se convertiría instantes después en el salvador del Espanyol.

Una maniobra artística de Sergi Darder puso un balón al segundo palo, donde RDT amortizó de cabeza un poco más su fichaje con un testarazo al segundo palo. Más que decisiva la aportación de Raúl en lo que va de campaña.

Vicente Moreno movió el banquillo pero el Mallorca estaba igual que un luchador cuando encaja un directo a la mandíbula y no se cae , pero sabe que la vista se le va a ir poniendo difusa en instantes. Impotencia y sin capacidad de reaccionar por parte de los bermellones que lo intentaron hasta el último instante pero con más corazón que potencial ofensivo.

Darder, el jugador perico de Artà perdonó la sentencia en el 77 y Budimir cabeceó un balón que flotaba por el área en el 90 cuando la batalla agonizaba y los más de 30.000 aficionados pericos se levantaban incrédulos dispuestos a celebrar el primer triunfo de su equipo este año en casa.

Dura derrota, el mercado de fichajes ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos, ahora los goles se cotizan más que nunca y se paga por ellos. El Espanyol hizo este mercado de invierno el fichaje más caro de su historia con Raúl de Tomás, y ya les está empezando a resultar barato.

Ahora le quedan unas cuentas al Mallorca que mejor no sacarlas o simplificarlas en las palabras de un conocido "sabio" que, por cierto, supo lo que es entrenar en esta entidad:

"Ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar..." Es la única cábala para aferrarse a una permanencia que está cada día más difícil