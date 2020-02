El Real Murcia se da un baño de realidad

El Real Murcia recibía al Talavera de la Reina con la obligación de ganar ante un rival directo por la permanencia para precisamente dejarla atrás y centrarse en otros objetivos. La buena racha de 10 puntos de 12 posibles en el inicio de la segunda vuelta y los sucesivos pinchazos de los de arriba hacía soñar a una afición grana a la que Adrián Hernández pedía paciencia.

Todo pasaba por la victoria en el Enrique Roca de Murcia con Tanis de nuevo en la portería; línea de cuatro atrás con Álvaro Rodríguez en el lateral diestro, Antonio López y Armando en el centro e Iñaki Quereda en el lateral zurdo; medio para Juanma Bravo y Víctor Meseguer; línea variable de tres con Josema Raigal, Peque y Dorrio, que a veces disminuía para convertir el esquema en un 4-4-2 para darle a Toril un acompañante en punta.

Y esa ilusión de la afición se fue desvaneciendo poco a poco cuando el Talavera se adueñó del balón y del partido. Álvaro Sánchez realizó el primer remate, fácil para Tanis Marcellán. Los minutos pasaban y cerca del 30 se escucharon unos tímidos pitos que la gran mayoría se esforzó por disimular. El primer disparo del Real Murcia, y único, en la primera parte fue de Víctor Meseguer de cabeza. Tras ese momento intentaron despertar pero lo mejor que le podía pasar al Murcia era el descanso.

Tras vestuarios, Adrián modificó el once: Iñaki Quereda y Josema Raigal dieron paso a Edu Luna e Iván Pérez. Cambió que le funcionó contra el San Fernando pero no contra los manchegos que volvieron a tener la primera ocasión con un disparo cruzado. Lo intentó de cabeza Dorrio y posteriormente Edu Luna, pero en la siguiente jugada el central se chocó con Tanis y Cristian Fernández anotó el primer tanto del encuentro.

Tras el gol, Zamorano tuvo una clara ocasión que el guardameta vasco despejó a córner y que obligó al técnico grana a modificar de nuevo el verde: Armando dejó hueco a Chumbi. Con toda la carne en el asador el Real Murcia no mejoró. Los constantes parones y la nula creación ofensiva mermaron la imagen de un Real Murcia que rompe la mejor racha de la temporada y vuelve a centrarse en el objetivo real de la permanencia.