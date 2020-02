Los vecinos de Ciudad Naranco quieren más presencia policial en su barrio

Los vecinos de Ciudad Naranco están preocupados ante los últimos altercados violentos vividos en el barrio; varios robos en establecimiento perpetrados por la banda del Seat León, atracos a vecinos en los que el delincuente les amezaba con una jeringuilla, o la ocupación de un edificio que no solo provocó molestias a los vecinos sino una violenta pelea entre los ocupas en plena calle. A petición de la asociación vecinal 'Ciudad Naranco Existe' agentes de Participación Ciudadana de la Policía Nacional han acudido al centro social del barrio para rebajar la alarma social. "Ciudad Naranco no es un barrio conflictivo y la policía está presente aunque no la vean siempre", eso les han dicho a los vecinos.

Isabel Gómez, es agente de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de Oviedo y ha hablado con los vecinos de Ciudad Naranco, un barrio, ha dicho, que no es más conflictivo que otro, en una ciudad como Oviedo que, ha recordado, es de las más seguras de España y Europa. Su intención ha sido tranquilizar a los vecinos, decirles que no tienen que tener miedo porque la policía está más presente de lo que parece en las calles de su barrio, ya que hay coches camuflados y agentes de paisano, de los grupos policiales como los de estupefacientes o información.

Pero los vecinos piden más presencia policial, y que se vea, porque dicen es la única forma no solo de disuadir a los delincuentes sino de que los vecinos estén más tranquilos. Eso nos han dicho dos vecinos que confirman la inquietud que existe en el barrio, una sensación de inseguridad ciudadana a raíz de los últimos acontencimientos violentos. Uno de ellos Víctor Valle, no solo vive en el barrio sino que regenta un negocio, el gimnasio Oviedo Sport y ha sido víctima de un robo.

La policía también les ha pedido, a ellos, a los vecinos que ante cualquier sospecha de que se esté cometiendo o se pueda cometer un delito no duden en llamarles porque a veces la gente no llama por miedo o por si es una falsa alarma, pero, ha insistido la agente, no deben dudar en hacerlo, en marcar el 091 y en denunciar porque solo ante la denuncia pueden actuar.