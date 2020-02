Una montaña de mierda en Zaldibar

El vertedero de Zaldibar está resultando ser eso: una montaña de mierda que ha sepultado a dos personas. Hemos ido de sorpresa en sorpresa: la inicial el jueves por su emplazamiento en la ladera de un monte; a la mañana siguiente, porque el vertedero contenía amianto, 10.000 toneladas, entre las que se movieron a pelo los rescatadores sin ser informados del peligro. Después, un incendio. Más tarde, lluvia y riesgo de nuevos corrimientos. Lo último: picos de compuestos orgánicos volátiles en el aire.

Mientras, hemos sabido que la empresa Verter Recycling 2002 admitía residuos para los que no tenía autorización, había hecho un relleno no autorizado, no medía bien las emisiones. Lo detectó Lakua en julio. Sin sanciòn hasta el momento.

Visto en conjunto, no parece lo ocurrido algo fortuito, pero no me siento capaz de juzgarlo. Espero, eso sí, que la Justicia, algún juzgado de guardia, esté en ello. Necesitamos información, investigación y después, que alguien asuma responsabilidades. Por cierto, antes que el Gobierno, en lo que están ya muchos y que llegará, a la empresa y sus propietarios, en los que nadie está poniendo el foco y los grandes ausentes en esta crisis.