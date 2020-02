Freddy Chalk espera crear un mural permanente en Santa Cruz en mayo

La Mona Lisa de Leonardo Da Vinci es esta vez el motivo que realiza Freddy Chalk. Una Gioconda cubierta, en parte, por una enorme 'pegatina'. Con esto el artista quiere reivindicar la urbanidad de su arte y contraponerlo con la imagen de Caravaggio que pintó hace una semana, aunque este no era el primero que pintaba en Santa Cruz. “Con el primero me escapé”, cuenta con gracia que no lo descubrieran.

Chalk se muestra impresionado por la reacción de la sociedad y los medios, aunque contento: “Voy a dejar la Isla en un par de días y después de todo lo que ha pasado, y del apoyo bonito de la comunidad y los vecinos de aquí, qué mejor manera de irme que con un poquito más de arte”. Esta obra también desaparecerá del suelo de la Plaza del Príncipe, en parte también para preservar la pureza de la pieza. “Creo que se ha abierto un debate interesante y que la gente tiene ganas de más arte”, asegura.

En esta ocasión ha elegido La Mona Lisa “intervenida” por un artista urbano como un guiño hacia el arte callejero. “Hacen un trabajo estupendo y muy duro, y se quedan en la sombra”, denuncia Chalk.

¿Un 'Chalk' permanente en la capital?

Freddy, que se reunió con representantes del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y entre los que se encontraba la alcaldesa Patricia Hernández, ha perfilado el sentido de sus negociaciones para fijar un trabajo de forma permanente en forma de mural: “Hemos hablado sobre la creatividad y la libertad de expresión, y si todo va bien el mural debería de producirse entre mayo y junio”, declara.

“Hemos querido también explicar un poco esto y dejar las cosas claras”, dice refiriéndose a la polémica surgida de su anterior pieza: el bulo de que había sido la policía o el ayuntamiento quien había borrado su Caravaggio. Y nada más lejos de la realidad: “Yo siempre lo lavo cuando termino”, zanja el artista.