Ha sido una jornada de celebraciones para el Iberostar Tenerife la de este lunes tras haber conquistado la copa intercontinental ante la Virtus de Bolonia. Pero el equipo de Txus Vidorreta vuelve desde este martes al trabajo para comenzar a preparar la cita correspondiente a los cuartos de final de la copa del Rey ante Moraban Andorra que los aurinegros disputarán en el Martín Carpena el próximo viernes.

Un encuentro que no disputará Dani Díez quien sigue recuperándose de sus problemas en el nervio ciático que han hecho que el jugador se perdiera los encuentros de la copa intercontinental. A pesar de estar en la recta final de su recuperación, el alero no forzará su retorno como confirmó en la antena de la Cadena SER el gerente de la entidad Aniano Cabrera, quien comentó que "aun queda mucha temporada por delante con compromisos importantes por lo que no es recomendable que arriesgue para volver. Preferimos que se recupere lo mejor posible para poder estar en plenitud de facultades de cara a los playoffs de la BCL y la recta final de la liga", declaró.

Aumenta la demanda para viajar a Málaga

Conforme han pasado las horas está creciendo el número de aficionados que pregunta por la posibilidad de viajar a presenciar el torneo copero que arranca en tierras andaluzas este jueves. Desde el club se sigue informando que quedan pocas plazas para cubrir el viaje organizado para aquellos que quieran estar presentes en las gradas del Martín Carpena, las cuales se podrían agotar en las próximas horas. En este sentido, se ha lanzado una camiseta conmemorativa de la participación del equipo en el torneo que puede ser adquirida en las oficinas del Santiago Martín.