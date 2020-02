Bajan los contagios por gonorrea y sífilis en las Pitiusas

Durante 2019 se diagnosticaron en las Pitiusas 23 casos de gonorrea y 39 de sífilis en las Pitiusas. Son datos a 25 de octubre de la Dirección General de Salud Pública, que es último balance disponible.

A cierre de 2018 fueron 84 de gonorrea y 48 de sífilis. Aunque a priori aun faltarían dos meses por cuantificar en 2019 lo cierto es que según explica Susana Ramón, microbióloga del Área de Salud, los casos diagnosticados son solo "la punta del iceberg porque son muchos los que se quedan en el camino".

Por un lado, porque no llegan a los médicos de primaria, que son los que hacen estas notificaciones a Salud Pública. Además, dice que estas enfermedades no son las más frecuentes, ni la más relevantes, "lo es la infección por clamidia".

El gran problema, según Ramón, es que "más de la mitad de estas infecciones no ofrecen molestias al paciente, aunque esto no quiere decir que no haya problemas a largo plazo". De hecho, explica que detrás de muchas causas de infertilidad están las infecciones por clamidia. Una enfermedad que es la más frecuente por vía sexual entre jóvenes de entre 15 y 24 años y mujeres.

Es importante la Consulta de Control de Enfermedades de Trasmisión Sexual que se puso en marcha en Can Misses el año pasado, porque hasta allí pueden acudir pacientes que aunque no tengan síntomas sepan que son población de riesgo y determinar y por tanto tratar y curar cualquier infección. Y sobre todo y lo que es más importante, recalca la doctora Ramón, "es que estas enfermedades se pueden prevenir con el uso del preservativo".