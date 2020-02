Tirón de orejas de la plataforma Todos a Una a la Junta por "incumplimientos" en los presupuestos

La plataforma Todos a Una critica que los presupuestos de la Junta de Andalucía suponen un “incumplimiento” de los compromisos adquiridos con Linares. Inversiones insuficientes y “varapalo al desarrollo económico” de esta ciudad, así califica la plataforma ciudadana el presupuesto regional. Señalan que Jaén es la cuarta provincia en inversión directa con un total de 131,78 millones de euros, 119 euros por habitante, por debajo de la media de la provincia y Andalucía. Añaden que no consta los 222 millones de euros de la ITI y que no hay partida para los planes especiales prometidos como el que incluiría inversiones extraordinarias, otro de infraestructuras y, un tercero, de reindustrialización para Linares y Comarca. Sobre Linares, afirman desde la Plataforma que las inversiones son escasas incluyendo sólo dos partidas con asignación directa: el Parque Empresarial de Santana con 1,65 millones de euros y 5,22 para el Ramal Linares Vadollano. Sobre el primero remarcan que no da más que para mero mantenimiento, es decir, facturas y personal. Además se preguntan "por qué se contempla 469.159 euros menos en el presupuesto de 2019 en inversión directa para Linares".

Por tales motivos, desde la Plataforma piden que "no traten de engañarnos. Nos merecemos, cuanto menos, un mínimo de respeto". Por ello, van a enviar comunicación al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "instando a una reunión urgente, a efectos de solicitar las oportunas explicaciones en cuanto a los incumplimientos", muchos adquiridos en una reunión con este colectivo al comienzo de la legislatura y que no encuentran reflejo en los presupuestos autonómicos.