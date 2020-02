Batacazo de "average"

La situación es complicada. Cuando un equipo creado para luchar por el ascenso directo pierde dos oportunidades consecutivas de liderar la clasificación, preocupa. Pero si además a esto se le añaden los múltiples pinchazos en casa frente a equipos inferiores que se han ido sucediendo a lo largo de la temporada, lo que hace que bajen a la cuarta posición, y el hecho de haber perdido el “average” frente al Valladolid, la situación preocupa muchísimo.

El conjunto del BTTB aterrizaba en tierras vallisoletanas con la mirada puesta, tal vez, en la oportunidad que desperdiciaron en la jornada anterior frente al Alicante, cuando no supieron encontrar solución alguna al genial planteamiento de Pedro Rivero en una jornada en que el liderato podía quedar a un tiro de piedra tras el pinchazo de Valladolid. A pesar de todo, no estaba todo perdido. El Valladolid tan sólo cosechaba dos victorias más, y el “average” estaba en Palma tras haber vencido por 7 puntos en la primera jornada. Pero una vez más, el mono de las grandes citas le vino grande a un conjunto que ya se estrechó la pasada campaña en los últimos minutos de la final en Bilbao. Parece que ACB y Mallorca no quieren casarse.

El partido se iniciaba con un prometedor quinteto inicial del conjunto palmesano que daba a entender que Félix Alonso no quería dejar títere con cabeza. La ilusión quedó ahí, porque nada más la pelota se alzó en vuelos, el conjunto local siempre arropado por su hinchada fue mejor que el BTTB, hasta el punto de endosar un parcial de 11-2 en los primeros minutos. Tiempo muerto de Alonso y cambios. Pronto cambiaron sus esperanzas en el cinco inicial, que se depositaban ahora en Eric Quintela, Pablo Bertone y el recién recuperado Tunde. Los cambios sirvieron y mucho, porque entre los 3 jugadores revolucionaron el asalto para clavar un parcial de 0-9 que empataba a 11 el partido y obligaba al equipo local a solicitar tiempo muerto. El primer asalto se cerraba por un ajustado 17-15 que reflejaba grandes sensaciones. Nada más lejos de la realidad.

El segundo asalto arrancaba con un intercambio de 3 puntos que mantenía el marcador ajustado, pero la necesidad de realizar cambios perjudicó al equipo de Félix Alonso que vio cómo los jugadores que al principio de partido fueron sentados por sus pobres actuaciones, no habían reflexionado en el banco. Con la entrada de jugadores como Joan Tomàs i Matt Stainbrook el conjunto palmesano perdía fluidez en ataque y solvencia en defensa, lo que no hizo más que empeorar la mala dinámica de los palmesanos dejando escapar al Valladolid por 40-28 a falta de dos minutos para finalizar la primera mitad. A pesar de algunos ápices de reacción, un triple local en el último segundo del periodo cerraba una desastrosa primera mitad palmesana por 47-35. Un marcador que, ciertamente, no le beneficiaba.

Ya en el tercer asalto, y contra todo pronóstico, el conjunto palmesano parecía que no salía pensando en musarañas algo que, en comparación a otros encuentros, casi era noticia. Las actuaciones del consolidado Eric Quintela y de Chema González, quien hizo una excelente labor bajo el tablero, permitieron bajar de la barrera psicológica de los 10 puntos al BTTB y llevar el encuentro al definitivo cuarto por 58-50.

Ya en los minutos de la verdad, aquellos que reservados para los valientes, De la Fuente comandaba a un Valladolid que demostraba cómo y sobre todo porqué un equipo con tan bajo presupuesto dominaba la liga: jugaban y peleaban de escándalo. En el asalto definitivo, donde casi primaba más el hecho de no perder de más de 7 puntos que ganar, empezaron a brotar figuras importantes como Álex Hernández, Chema González (aunque su actuación hasta el momento, cabe decir, estaba siendo de nivel) y Thomas Bropleh, este último revolucionando el encuentro con dos triples consecutivos a falta de 4 minutos y medio para el final, lo que ponían una diferencia tan sólo 3 punto abajo para el Palma, y 14 puntos en su marcador personal. Los fallos posteriores desde la línea de tiro libre de Chema González, y las numerosas malas decisiones que se están acostumbrando a tomar, impidieron aprovechar las oportunidades que les otorgaban los fallos vallisoletanos para culminar una remontada que no llegaría nunca. Y como nunca llegaba, los de Valladolid se dejaron de memeces y, tras un tiempo muerto en los segundo finales ganando de 5, el Valladolid tiró de pizarra para llevarse no solo el encuentro, si no también el “averge” y prácticamente el ascenso directo. Triplazo final para poner el 74-66 y las manos sobre la cabeza para Félix Alonso. Pérdida de “average”, pérdida de oportunidad y pérdida de podio.