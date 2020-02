La Comisión Balear de Medio Ambiente reclama la revisión "a fondo" del Plan director del Aeropuerto de Palma

El presidente de la Comisión Balear de Medio Ambiente reclama que se revise "a fondo" el Plan director del Aeropuerto de Palma. Avisa que el proyecto de ampliación del aeródromo prevista por AENA traería una modificación total del plan para crecer en visitantes sólo en temporada alta, ya que en temporada baja, son sant Joan está sobredimensionado. Insiste en la necesidad de que Fomento tenga en cuenta los intereses de las islas.

La Comisión Balear de Medio Ambiente prepara un informe de evaluación ambiental y social, que tendrá en cuenta el incremento de emisiones contaminantes, también en transporte privado y la capacidad de la isla con la llegada de más turistas, entre otros. Un informe que no obstante no es vinculante, ya que la decisión final es de Fomento, por lo que precisamente también reclamará la participación de los órganos autonómicos en la toma de decisiones sobre son sant Joan. El presidente de la comisión, Toni Alorda señala que aunque las obras no consuma más territorio el objetivo de AENA de pasar de 27 a 34 millones de visitantes, hace imprescindible este estudio que recoja como quedarían las infraestructuras de las islas y el clamor social.

En total, 147 millones de euros de inversión para remodelar los filtros de seguridad, una nueva sala de recogida de equipajes ó 1.900 plazas más de parking. Unas obras que por cierto, siguen sin contemplar transporte público al aeropuerto y que Alorda señala sería un verdadero cambio y de sentido común para hacer frente a la emergencia climática. Así, el presidente de la Comisión balear de medio ambiente, aboga porque no se incremente la capacidad aérea con más vuelos y pasajeros en Mallorca y señala que debería actualizarse el plan director del aeropuerto, que data de 2001.

En paralelo, la plataforma "No más aviones" en contra de la ampliación denuncia que la licitación de las obras está en marcha al mismo tiempo que el proyecto está en periodo de alegaciones. En este contexto, el jueves el conseller Marc Pons se reúne con representantes de AENA para abordar este proyecto.