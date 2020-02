Rozada: "Es un partido que puede marcar el futuro"

El Real Oviedo buscará este sábado (18:15 horas) sumar por tercer partido consecutivo. Los azules, que de momento permanecen fuera del descenso, no pueden fallar y tratarán de hacer bueno el punto ante el Rayo logrando los tres frente al Alcorcón. Para dicho encuentro se espera una de las mejores entradas de la temporada en el Carlos Tartiere.

"El equipo el otro día conecto bien con la grada. Es clave. Con el empate a uno el Tartiere entró en escena. Es un partido que puede marcar el futuro, si ganamos involucraríamos a 4 o 5 equipos más", destacó el entrenador.

Este compromiso, y los 2 siguientes ante Lugo y Tenerife, Rozada tendrá que verlos desde la grada después de que se diese a conocer la decisión del Comité de Competición tras su expulsión en Vallecas.

"Le he dado bastantes vueltas. Según lo hice sé que no lo hice bien. Cuando iba caminando hacia el túnel ya se me venía el mundo encima. La imagen no fue buena para el club. Cuando me dirijo al árbitro solo le digo que se están pasando con nosotros, con las decisiones que están tomando. El domingo pasé un día malo y el lunes también", comentó.

"No es el escenario ideal. Me gustaría estar con el equipo abajo, pero el grupo está responsabilizado. Benavides sé que va a dar ese plus desde el banquillo porque transmite. También con nuestra ayuda desde arriba y la de Segura que al no estar yo se va a sentar en el banquillo. Esa comunión va a hacer que ganemos el partido", añadió.

El técnico carbayón recupera a Juanjo Nieto y Carlos Hernández, pero pierde a LoloGonzález por sanción, además tampoco podrá contar con Edu Cortina debido a un esguince de tobillo y sobre el que afirmó que "está en la recta final de su recuperación".

Sí tendrá disponible a Simone Grippo, el único fichaje invernal que falta por debutar, y que ha completado con normalidad todos los entrenamientos de la semana después de haber superado su proceso gripal.

"Hay competencia y ha subido el nivel del equipo. El futbolista sabe que además de jugarse mucho el equipo, se lo juegan ellos a nivel individual y eso se está notando. Llevamos 4 partidos sin perder contra 3 equipos que tenían la ayuda del descenso. Hemos competido bien contra todos. Me planteo algún cambio, pero el once va a ser similar al del Rayo y Albacete", afirmó el técnico.

El Oviedo tendrá enfrente al Alcorcón, que ocupa la decimotercera posición en la tabla con 5 puntos más que el conjunto azul. El cuadro alfarero, que fuera de casa ha cosechado 10 empates y 3 victorias, es el único equipo de la categoría que no conoce la derrota a domicilio. Ahora viene de perder 0-1 contra el Dépor en el tiempo añadido. Por lo que pudiese pasar en un futuro, el golaverage también estará en juego y actualmente es favorable al Oviedo, que logró romper el gafe de Santo Domingo tras vencer 1-3 en la primera vuelta con los tantos de Borja Sánchez y el doblete de Yoel Bárcenas.

En la plantilla de los amarillos se encuentran tres exoviedistas como Richard Boateng, David Fernández y Ernesto Gómez, aunque éste último se perderá el encuentro por lesión.