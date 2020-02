Zalla no quiere el amianto de Zaldibar en su vertedero

El ayuntamiento de Zalla ha declarado su oposición a la posibilidad de trasladar al vertedero CESPA de la localidad los residuos de amianto encontrados en el vertedero de Zaldibar. El comunicado emitido ha sido redactado como respuesta a las declaraciones en distintos medios por la posible elección de este basurero.

Juanra Urkijo, alcalde de Zalla, ha aclarado que por el momento no ha recibido ninguna notificación por parte del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. En las reuniones entre la empresa y el ayuntamiento, se ha concluido que el vertedero de CESPA no es una opción válida ya que "actualmente no tiene personal capacitado ni medios técnicos para ello", como han afirmado en el comunicado de prensa emitido.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Zalla sigue a la espera de los estudios acerca de los incendios que se produjeron en su propio vertedero en los meses de julio, septiembre y agosto del año pasado.