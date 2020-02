Un vecino de El Burgo resulta herido en la explosión en el vertedero de Zaldibar

Hay un municipio de la serranía de Ronda que sigue con mucha atención cómo se van desarrollando los acontecimientos en Zaldibar tras la explosión en uno de sus vertederos la semana pasada.

Todavía quedan dos personas desaparecidas por este hecho de las que una de ellas guarda cierta relación con el municipio serrano de El Burgo aunque no es natural de esta localidad malagueña tal y como han publicado algunos medios de comunicación. El alcalde, José Joaquín García, ha desmentido esta información y ha aclarado que Joaquín Beltrán, que así se llama este hombre, es natural de Zalla y no de El Burgo. Sus padres sí eran burgueños pero emigraron al País Vasco hace varias décadas y fue aquí donde nació Joaquín Beltrán al que se sigue buscando a día de hoy en las inmediaciones del vertedero donde ocurrió la tragedia hace seis días. "No es nacido aquí aunque tiene mucho contacto con el pueblo ya que mantiene una vivienda en el pueblo donde veranea cada año", ha dicho el regidor.

Por otro lado, el que sí es burgueño, y mantiene a todo el pueblo muy pendiente de lo que sucede en el País Vasco, es el hijo de un primo de este obrero que todavía se encuentra desaparecido. Éste último resultó herido en la explosión aunque según ha confirmado el regidor, se encuentra hospitalizado aunque su vida no corre peligro. "LLeva unos diez meses en el País Vasco. Aparentemente él está bastante bien, no ha tenido demasiados problemas. Está afortunadamente bien", ha explicado García.

Este martes continúa la búsqueda de los dos operarios de este vertedero que continúan en paradero desconocido.