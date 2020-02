No hay situación de alarma. El médico de familia y experto en enfermedades infecciones, Javier Arranz, lanza aquí en la SER un mensaje de tranquilidad ante el positivo de coronavirus. El paciente británico sigue en ingresado en Son Espases sin síntomas.

Arranz, que ayer ofreció una charla en Marratxí sobre este tema, es muy claro y dice: en España no hay motivos para la alarma. "No hay motivos para la alarma, no en nuestro país. Son cosas diferentes la alarma y la alerta, una cosa es que los profesionales que nos tenemos que dedicar a esto estemos en alerta y nos preparemos y otra cosa es que la población esté alarmada. No, no hay que estar alarmados" sostiene.

El doctor explica que principal forma de contagio es que "alguien te tosa directamente a la cara" o cerca o hablando elimine "pequeñas gotitas de saliva" o bien con el contacto de estas secreciones con las manos, que añade, es una de las formas más frecuentes. Por eso, asegura que es más eficaz lavarse las manos que utilizar una mascarilla.

Este experto en enfermedades infecciones explica que hay motivos para el optimismo por la baja carga viral del paciente infectado. "Ha tenido síntomas muy leves y estando la persona con su familia no ha pasado el virus a su familia, que es la que estaba más cerca" recalca.

"Una persona que no tiene ningún problema de salud, que es joven, tiene una mayor probabilidad de sobrellevar una infección por coronavirus o por gripe de una forma más leve y en mejores condiciones. Aunque no en el 100% de los casos" concluye.