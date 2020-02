Arranca el juicio por el supuesto cobro abusivo de peajes durante las obras de Rande

El titular del Juzgado número uno de lo Mercantil de Pontevedra admite a la Abogacía del Estado a participar en el juicio por el cobro abusivo de peajes durante las obras de Rande. Los funcionarios del Ministerio de Transportes desmienten que se produjeran tales retenciones.

El fiscal del caso se mostró “sorprendido” por la decisión. Por la sala de los nuevos juzgados de A Parda pasaron supuestos testigos de las retenciones durante las obras. Decimos “supuestos”, porque parece que no existieron.

Ramiro Rodríguez, director de Gestión de Tráfico en el Noroeste de España, señaló que disponen de unas 100 cámaras de control del tráfico en la AP-9 y que, en todo momento, “el tráfico fue fluido durante la ejecución de las obras del puente” y que “si hubo alguna retención fue por un accidente puntual”. Durante las épocas estivales, salidas de la autopista como la AP-V (dirección Vigo) no se vieron afectadas por tales trabajos, según este funcionario de la DGT, quien además dijo que “solo se informó a los conductores de que no entrasen en la autopista cuando se produjo el incendio en la fábrica Fandicosta”, próxima al puente de Rande. Sus declaraciones fueron más allá al señalar que “durante las obras no hubo un incremento de incidencias en la circulación y que los conductores apenas notaron una reducción de velocidad al transitar la vía.”

Posteriormente entró en la sala Pablo Domínguez, Jefe de la unidad de carreteras en la provincia de Pontevedra e inspector de construcción de las obras quien señaló que “no hubo problemas de circulación”.

Todos estos argumentos chocan con la versión de los demandantes que exigen a Audasa la devolución íntegra de los costes del peaje entre febrero de 2015 y junio de 2018. En todo este tiempo se calcula que la empresa que gestiona la autopista, Audasa, ingresó unos 90 millones de euros.