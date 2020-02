El Ateneo niega que autorizara la presentación de un libro sobre Franco

El Ateneo de Sevilla, presidido por Alberto Máximo Pérez Calero, asegura no haber dado "nunca" la autorización ni su inclusión en la agenda de actos correspondiente para la presentación del libro titulado 'Franco. Una biografía en imágenes', de Francisco Torres García y Dioniso Rodríguez Rodríguez, con prólogo de Luis Alfonso de Borbón y Martínez Bordiú.

Ello se sostiene, según ha informado la institución en un comunicado, en que no habían concluido los procedimientos internos, habiéndose procedido ya a la devolución de la cantidad solicitada a la editorial.

Invitación al acto de presentación del libro tal y como se ha difundido a través de las redes sociales / CADENA SER

El Ateneo, que convocó para las 19,00 horas de este lunes una reunión de su junta directiva para analizar la situación suscitada ante la difusión del acto destinado a presentar en su sede este libro, indica que la solicitud hacía referencia a la apertura del Ateneo de manera excepcional un sábado, lo cual no figura en su horario laboral.

Relata la Docta Casa que desde el Departamento de Administración se procedió a cubrir los procedimientos para conseguir la autorización final para el acto, tales como ficha de solicitud y personas que van a intervenir en el mismo, entrega de dos originales y, en este caso, pago inusual para la apertura en sábado.

"Una vez que se dispone de estos requisitos, que no teníamos, el Departamento de Administración debe solicitar la autorización expresa de la Presidencia para la apertura de la sede un día de jornada no laboral y no habitual en el Ateneo. Por este motivo, la Junta Directiva no tenía constancia de este hecho", indica la entidad.

Dentro del procedimiento "habitual", estaba previsto en la agenda de este lunes presentar esta información, de la que en la actualidad no se dispone al completo, para poder solicitar la correspondiente autorización desde Presidencia, ha subrayado el Ateneo, que lamenta verse "inmerso en una situación de esta naturaleza siendo un espacio abierto, libre y plural y cuya voluntad, a pesar de lo excepcional de un sábado, ha sido responder a la petición, respetando los procedimientos establecidos".

La presentación del libro, según la invitación que ha circulado por las redes sociales, estaba destinada a contar con los autores del mismo, José Gámez Marín, director de publicaciones de la editorial SND; y los generales Adolfo Coloma Contreras y Juan Chicharro Ortega, este último presidente de la Fundación Francisco Franco.

Mientras en dicha invitación el acto de presentación quedaba fijado para las 12,00 horas del sábado 22 de febrero, el Ateneo de Sevilla emitía este pasado domingo un mensaje en las redes sociales, avisando de que su sede permanece "cerrada" los sábados y de que no ha "autorizado nada" con relación a dicha presentación, por lo que dicha institución negaba que fuese a acoger el acto.