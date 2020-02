Aliaga defiende la gestión del Gobierno en el Plan Miner

Nadie se ha quedó ni un solo euro. El vicepresidente del Gobierno ha defendido hoy la gestión que hizo el Ejecutivo en la concesión de ayudas del Plan Miner. Las declaraciones se producen un día después de que el Tribunal de Cuentas diera a conocer que ha detectado once años de irregularidades en los planes para incentivar la reindustralización de las cuencas mineras.

Según Arturo Aliaga, estas ayudas pasaron todos los controles y obtuvieron el visto bueno de todos los sectores implicados; "se han tomado los expedientes por acuerdos de La Mesa de la Minería, se han presentado los expedientes con convocatorias, hay decretos que lo respaldan". Y recordaba además, que "hay carreteras que están hechas, gaseoductos que están hechos, polígonos que están hechos, empresas que se han instalado"

El vicepresidente del Gobierno sin embargo reconocía; "perfectos no somos" y ponía algunos ejemplos de empresas que finalmente no pusieron en marcha su proyecto y tuvieron que devolver las ayudas. Recordaba Aliaga que CEMEX invirtió 100 millones de euros aunque luego no salió adelante, "¿Qué decisión se tomó?, ¿Quién se equivocó?, ahí está la fábrica que no se pudo poner en marcha, la empresa no ha cobrado las ayudas" y añadía, "¿Hemos fracasado?".

Aliaga asegura que se gestionó bien porque "al final se hicieron las inversiones, se tramitaron los expedientes y como la empresa no cumplía los requisitos de empleo, no cobró las ayudas".