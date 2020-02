Infantes reclama agua para sus agricultores y ganaderos

Los agricultores y ganadores de la localidad ciudadrealeña de Villanueva de los Infantes demandan más agua para poder acometer su labor diaria. Unos recursos hídricos que escasean en esa comarca del Campo de Montiel. En este aspecto, el gobierno municipal de aquel municipio mantuvo una reunión con la Confederación Hidrográfica del Guadiana para pedir más agua.

En este aspecto, el concejal de Agricultura de esta localidad, Antonio Agudo, ha subrayado que "estos sectores están ya desapareciendo [...] problemas de agua llevamos teniendo desde hace años". De hecho, Agudo ha recalcado que "hay jóvenes queriendo vivir del campo pero, cuando van a montar sus explotaciones, deben de esperar hasta 5 años para que se les aprueben los derechos del agua". Un tiempo que, asegura, no pueden esperar estos jóvenes.

Asimismo, el edil del ramo confirma que "la Confederación nos ha puesto hasta 350.000 euros en sanciones en los últimos tiempos a los agricultores del Campo de Montiel". Unas sanciones, confirma, se deben al uso indebido del agua o la utilización de un pozo en una parcela para abastecer de otra que hay al lado. Una práctica habitual, sobre todo en cultivos de leñosos o de pimientos, que necesitan rotar los cultivos de unas parcelas a otras.

Por ello, Agudo ha recalcado, en aquella reunión con la CHG, la necesidad de cambiar el uso de uno de los pozos de Infantes para que puedan utilizarlo los agricultores y ganaderos. Todo ello, porque en este municipio hay hasta cuatro pozos. Todos ellos destinados al consumo humano. Sin embargo, este cambio de uso servirá para paliar circunstancias extraordinarias sobrevenidas por las posibles sequías.

No obstante, un uso, de aprobarse la modificación, que debería de hacer cambiar las parcelas agrícolas existentes a uso de regadío "algo que no se explica nadie", recalca Agudo. Una situación, la del campo de esta comarca de Ciudad Real, que debe de modificarse cuanto antes para no acabar con una de las patas de la economía local.

