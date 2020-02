López-Asenjo: "Abandonemos los anuncios y empecemos a trabajar"

Alberto López-Asenjo hace balance positivo de estos nueve meses en la oposición. Respecto al trabajo de su grupo municipal apunta que han alcanzado acuerdos con el equipo de Gobierno y con el resto de partidos, fruto de su talante dialogante y la crítica constructiva que ejercitan. Han aportado, asegura, coherencia y sensatez y se han centrado en los problemas que realmente preocupan a los gijoneses. No es tan benévolo cuando se refiere al trabajo del equipo de Gobierno. El portavoz del PP en el Ayuntamiento insta a los socialistas a abandonar los anuncio y empezar a trabajar, a pasar de las palabras a los hechos.

Sobre los problemas entre el grupo municipal popular y el partido que podrían obligar a cerrar la sede de los conservadores en Gijón, Alberto López-Asenjo asegura que está todo solucionado. Han consultado los problemas económicos con instancias superiores y ya tienen la fórmula para solventarlos.

Acerca de la supervivencia de la renta social municipal el portavoz de los conservadores no cree en debates estériles que, a su juicio, no contribuyen a que las ayudas salgan adelante. López-Asenjo afirma que la renta social es una herramienta útil pero no necesariamente unida a programas de formación. Son dos cosas distintas, las ayudas sociales y la búsqueda de empleo, y a las dos debe atender el equipo de gobierno. De esta y otras cuestiones ha hablado en los micrófonos de la Cadena Ser.