"El Sporting no es nada más que un escudo con un buen pasado y un futuro muy incierto"

Como cada martes, repasamos con Antón Meana la actualidad del Sporting. Su preocupación por el descenso o el futuro del director deportivo, algunos de los asuntos a analizar.

Sensaciones. "Es una mezcla entre resignación y miedo. El Sporting está muy cerca de bajar a Segunda División B. Ahora mismo no es un equipo copero, no es de cantera, no es goleador, no se le da bien jugar en un playoff, no es pionero del fútbol femenino, no es fiable fuera, no mantiene a su entrenador muchos años, no ficha bien... Realmente no tiene ninguna característica positiva más allá de un estadio centenario, una afición que se desplaza en masa y un pasado glorioso que le permite presumir de Quini, Ferrero y Joaquín. No ha alcanzado una semifinal de la Copa del Rey. Es un equipo intrascendente y que deambula por la categoría con un sentimiento de superioridad totalmente inventado. El Sporting no es nada".

Copa del Rey. "El Sporting nunca está en ninguna final. El Molinón no es un fortín inexpugnable, el Sporting no es un equipo que fuera de casa la revienta, le va mal pero saca jugadores que vende a los mejores equipos de Europa (tampoco), un equipo que ficha bien con poco dinero y vende muy bien, tampoco. No tenemos nada. Con la materia prima que tiene este club no destacamos en nada y eso es una tristeza. Ni siquiera en el fútbol femenino hemos sabido ser pioneros".

Pasado ¿futuro?. "Tiene pinta de que vamos a ir a peor. Es difícil que tú le digas a un socio adolescente de Fuenlabrada cuando el año que viene vayas, si no bajas, que viene el Sporting cuidado. Y dirá cuidado de qué si son cuatro pelagatos. Los adolescentes no le tienen ningún respeto porque no se lo han ganado. La gente no sabe si han jugado o no. Los que estamos fuera lo vivimos a diario. Habría alguna posibilidad de cambiarlo pero debería ser drástico y radical.

Estructura. "No ha evolucionado a la misma velocidad que el fútbol. Se ha incorporado gente buena pero no brillante y hoy en día el futbol se define por pequeños detalle que consigue la gente brillante. ¿por qué no te puede llevar un director deportivo brillante? Hay que cambiarlo de arriba abajo. El hecho de que no se hable en ningún punto de Europa de la cantera de Mareo es un problema porque sí hay jugadores para que sean interesantes. El cambio debe ser enorme".

Torrecilla. "Soy de los que piensa que Djukic no acaba la temporada y lo van a echar. Estoy convencido porque se va a poner tan complicada que van a tener que pegar otro volantazo. El entrenador no ha funcionado; el equipo es dudoso en casa, malo fuera. El Sporting no sabe lo que va a hacer en el próximo mes por lo que quitar a Torecilla ahora... Pensamos que no va a bajar el Sporting porque hay cuatro peores pero no porque el Sporting sea mejor".

Inconscientes. "Tampoco son conscientes de que se juegan la vida. En Santander derrota. Como Oltra se ponga a preparar el partido con estos jugadores no se gana ni de broma. Ahí se darán cuenta y van a bajar al Sporting. Van a bajar a un club centenario a Segunda B por malos. Me ponen de los nervios los jugadores. El Sporting tiene que salvarse y no está haciendo nada por ello. No paséis a la historia negra del club".

Barral. "Me da pena que no juegue más. Me gustaría que estuviera en Gijón. No se debería olvidar la que significa para la historia moderna del Sporting. Puso al equipo en Primera con otros mas pero él fue fundamental . Es última época feliz del Sporting. Es verdad que luego esta el Sporting de los guajes pero eso fue más un bonito accidente que un equipazo. Preciado con una plantilla que no era maravillosa hizo un equipo unido, cohesionado, se llevaban mal por momentos pero cuando llegaban al campo era otra cosa. Echo de menos al Tiburñon, si Oltra lo pone nos mete gol y me paree una pena que el Sporting no tuviera ni la deferencia de cogerle el teléfono. El presidente no se porto bien. Con Barral al Sporting le iría mejor por sentimiento de pertenencia, calidad y gol".

David Gistau, pasado rojiblanco. "Hablaba con devoción de Gijón y del Sporting. Era íntimo amigo de Garci. Cuando jugaba el Sporting un partido importante siempre hablaba con cariño, metía ese guiño a Gijón en sus columnas. Con todo lo que nos quedaba por leer suyo le vamos a echar muchísimo de menos".