La humanización del dato en la comunicación

Los datos son elementos que aportan solidez y credibilidad a nuestro mensaje o discurso. Sin embargo, no podemos olvidar que al mismo tiempo son ingredientes fríos, asépticos, no transmiten, no nos ayudan a conectar con el interlocutor. Por ello, es necesario acercarlos a la realidad de las personas. Los datos carecen de alma, dotémosles de ella. Eso es lo que permite que lleguen y conecten con el otro, e incluso que muevan a la acción.

Por ejemplo, no es lo mismo decir “50.000 personas han conseguido…” que “50.000 personas, o lo que es lo mismo, el mismo número de personas que entran en el Estadio X…”. Es importante vincular los datos con información que sea relevante y conocida para quien nos escucha. De esta manera, no solo comprenderán mejor lo que decimos, sino que, además, resultará más fácil que lo recuerden. Sin duda, ambos son objetivos de cualquier acto de comunicación. Comprensión y recuerdo.

Al mismo tiempo, tampoco podemos olvidar que no debemos saturar con muchos datos nuestro discurso ya que, puede llegar un punto en el que la gente no pueda procesar tanto, salvo que quienes estén al otro lado se manejen con las cifras como “pez en el agua”. En todo caso, si hemos de trasladar muchas cifras, tratemos de espaciarlas, de buscar ejemplos o elementos visuales, de darles importancia con la voz, reducir la velocidad al decirlos…

Hablamos de estas cuestiones con Marina Estacio, experta en Comunicación Personal, Comunicadora y Actriz.