Así contó la SER el incendio del edificio Windsor hace 15 años

La madrugada del 12 de febrero de 2005 el edificio Windsor de Madrid ardió . El fuego se originó, por causas que aún no se han esclarecido, en la planta 21 del rascacielos donde no murió ninguna persona aquella noche. La principal teoría sobre la causa del fuego apunta a que una directiva de la consultora Deloitte, por entonces instalada en el edificio, no apagó la colilla de un cigarro que tiró a la basura.

Los más de 200 bomberos que participaron en la extinción del incendio aseguraban que el fuego era "inatacable" y las llamas se propagaron sin freno por la estructura construida en 1979. Cuatro de las 28 plantas quedaron totalmente destruidas, lo que hizo temer que el edificio pudiera venirse abajo, y el fuego descendió planta a planta hasta llegar a la sexta. La torre, que medía 106 metros y era de las más altas de Madrid, tuvo que ser demolida tras el incidente.

Las imágenes grabadas por vecinos en las que se ve a dos personas dentro del edificio con el fuego ya activo alimentaron la idea de que el incendio fue provocado. Un año después, la investigación se cerró y el caso se sobreseyó.