El Observatorio de Juego online aboga por equiparar la publicidad de apuestas a la del tabaco

El Observatorio de Juego online contactará con las federaciones deportivas de las islas para estudiar medidas conjuntas acerca de la presencia de publicidad de juego por internet y apuestas en los clubes deportivos. Este miércoles se ha reunido el observatorio, formado por instituciones como la Universidad, la dirección general de Salud Pública o Proyecto Hombre. Durante el encuentro se han presentado los resultados de un informe que establece una relación directa entre todos los equipos de fútbol de primera división y la Liga de Fútbol Profesional con las casas de apuestas, los juegos en línea y los de azar.

Una de las propuestas que ha salido de esta reunión es la posibilidad de equiparar la publicidad de juego online a la del tabaco y el alcohol. El objetivo, dice el director general de Comercio Miquel Piñol, es trasladar la importancia sobre las diferencias entre el deporte lúdico y lo que son las apuestas online. Los clubes son reticentes, recuerda Piñol, porque hay un grueso de los ingresos de las ligas y de los medios de comunicación que están ligados a estas retransmisiones deportivas.

Por eso, afirma que se pondrán en contacto con la federación para intentar tomar medidas conjuntas. Las competencias autonómicas para poder tomar decisiones en este ámbito son limitadas. Piñol admite que la implantación de las casas de apuestas ha cogido a las autonomías sin contar con marcos normativos específicas.

La dirección general de Comercio no cuenta con cifras sobre el negocio del juego online, porque la mayor parte de empresas están radicadas en el extranjero. Sin embargo, el juego físico mueve alrededor de 200 millones de euros cada año en las islas. Actualmente, Proyecto Hombre tata a cuatro adultos y una docena de menores adictos al juego y a las apuestas deportivas.

El director de Comunicación y Proyectos de Proyecto Hombre, Toni Parets, subraya que la problemática del juego online no sólo está ligada al deporte, aunque sí es una parte importante. Un reclamo goloso que cala entre los jóvenes que ven cómo sus clubes deportivos lo fomentan. Sin embargo, advierte de las adicciones a las nuevas tecnologías sobre todo entre los más jóvenes. La accesibilidad al juego ya no es presencial y las limitaciones que se pueden poner en locales físicos, como prohibir la entrada a menores, no son aplicables en el mundo digital.