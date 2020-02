Arriola: "Yo no tengo ninguna aspiración en ser primer entrenador y Manix lo sabe"

Íñigo Arriola, es la mano derecha y hombre de confianza de Manix Mandiola. El segundo entrenador del Atlético Baleares explica en Ser Deportivos Baleares la buena racha que el equipo maneja como local, solo ha cedido un empate en el Estadi Balear. "Hemos sabido adaptarnos a las circunstacias" a pesar de cambiar de estadio y crear una plantilla casi de cero. "Fichamos un perfil diferente a lo que teníamos"

El Atlético Baleares ha tenido que empezar un proyecto de cero, una situación arriesgada que el equipo blanquiazul ha sabido llevar muy bien. "No vamos a ser ventajistas, teníamos dudas, pero también confianza en Messow y la planificación. Veníamos de un palo muy duro".

El ex jugador del Eibar es el gran motivador de la plantilla blanquiazul y asume su rol. "Yo soy el segundo entrenador y mi labor es ayudarle, no crearle dudas al mister y que tengan confianza en ellos mismos".

El segundo entrenador del Atlético Baleares ha querido matizar las palabras de Manix Mandiola, quien en más de una ocasión ha explicado en rueda de prensa que no ve vídeos de los rivales. "No es verdad que no los vea. No es amante del vídeo y no quiere aburrir a los jugadores con ello. Él cree en otras fórmulas y se siente cómodo en el papel, un tanto socarrón, porque le hace gracia eso, pero todos los entrenadores ven vídeos".

Arriola es el hombre de confianza de Mandiola y no vislumbra una carrera deportiva en solitario. "Probablemente haya perfiles de segundo entrenador que desean ser el primero. Yo no tengo ninguna aspiración así y Manix lo sabe".

El eigorbartarra valora positivamente la plantilla creada esta temporada para volver a luchar por el ascenso a la Segunda División. "Es difícil decir si esta es la mejor. Estamos de igual a igual con la del año pasado. Todos los jugadores que están es porque nosotros los hemos elegido".

Por último, al técnico se le ha preguntado por sus preferencias entre dos entrenadores con los que guarda una buena relación, Jagoba Arrasate y Mendilibar. "Con Jagoba tengo una relación especial y es algo más que un amigo y en cuanto a Mendi, creo en él como entrenador y persona".