Estos días estamos viendo y escuchando a las personas del campo, de las explotaciones agrícolas y ganaderas luchar por sus derechos, para pedir que se les pague un precio justo por sus productos. Y tienen razón. ¿Cómo es posible que del precio que pagamos todas las personas, porque todas las personas consumimos los productos para comer, digo del precio que pagamos, solo una mísera parte será para quienes lo producen ?

No, no es entendible que se puedan encarecer las patatas más de un 300% y sobre todo no parece propio de una sociedad que se define como “un estado social de derecho” que dice la constitución que es nuestro país.

Yo estoy a favor de regular. Regular, poner normas y “hacer que se cumplan” favorece a la mayoría, a los que menos tienen, a los desprotegidos, por eso me cuesta entender que existan personas que no quieran que se regule el precio de los alquileres. ¿Qué pasa, que solo es bueno regular lo que a cada uno le interesa?. Vamos ha hablar claro y si existiera una regulación eficaz y adecuada de los precios de los alquileres de viviendas, pero también de locales y establecimientos, quién sabe, igual es la forma de no lamentarnos un día sí y el otro también de los cierres de establecimientos, comercios, pequeños negocios…

Y quién sabe si también se evitaría que existan personas que necesitan una vivienda y que pueden pagar un alquiler social o un alquiler decente y regulado, pero no pueden pagar un atraco o una especulación y se ven obligadas a no poder tener acceso a uno de los derechos básicos- el derecho a la vivienda-.

Pero también vamos a ser muy claros, es verdad, yo estoy a favor de regular para evitar especulaciones, que solo benefician a los ricos, a los que más tienen, que pueden mover el mercado a su antojo. Pero también es necesario que se aplique y se cumpla lo que ya está regulado, me refiero a que nadie puede cobrar menos del SMI y digo nadie porque la norma sirve también para las personas que trabajan en el campo, explotaciones agrícolas y ganaderas que tienen los mismos derechos a vivir con dignidad que el resto de trabajadores.

Dice poco en su favor que quienes piden precios justos para sus productos al mismo tiempo pidan estar exentos de aplicar el SMI, esto no es el juego de la botella donde lo estrecho siempre es para los obreros.