Peter Lim: 70 millones 'delete'

Justo encima de estas líneas tienes el audio con la explicación detallada que ha dado Pedro Morata en nuestro SER Deportivos de este miércoles. Y aquí os trasladamos este análisis cargado de información que nos sirve para ver cómo, desde que decidió coger de nuevo 'el mando teledirigido' en materia deportiva este verano, Peter Lim tomó decisiones en contra de los técnicos que han tenido un impacto de más de 70 millones de euros.

El primer nombre propio es el de Diakhaby. Radio Valencia-Cadena SER ha podido confirmar por tres partes implicadas que al Valencia llegó una oferta del Wolverhampton por el francés de 40 millones de euros. Pese a que por parte de los técnicos profesionales (Mateo Alemany, Pablo Longoria y Marcelino) recibió Lim el visto bueno a venderlo por esa cifra, ya que pensaban que esa oferta alcanzaba el techo del futbolista, y que en el equipo inglés había 'línea directa' por la conexión Nuno-Jorge Mendes, Peter Lim optó por rechazar la oferta porque confía en obtener una mayor en el futuro. Por tanto, 40 millones de euros que no entraron en la caja del Valencia por esta decisión unipersonal del máximo accionista.

El siguiente nombre propio es el de Lato. Al Valencia llegó una oferta de 5,5 millones de euros del PSV Eindhoven por él. Y, tras recibir un informe por parte del área técnica considerando oportuna la venta con opción de recuperarlo dos años después si despuntaba, Peter Lim decidió que no había que venderlo. Incluso llegó a plantear que, si era necesario, que se vendiese a Gayà, pero no a un Lato al que, como mucho, sólo quería ceder.

Como Lato ya había llegado a un acuerdo económico con el PSV, pasando de cobrar 1 millón bruto en el Valencia a 2,5 brutos y, además, terminando contrato con el Valencia en junio de 2021, la medida que decidió tomar Lim fue renovar a Lato hasta 2023 pero con el sueldo pactado con el club holandés, es decir, 2,5 millones brutos, cediéndolo en esta temporada primero al PSV y después al Osasuna. Por tanto, a los 5,5 millones que dejó de ingresar por una venta le sumamos todo el salario comprometido para las próximos años como otra decisión unipersonal de Lim, en un caso que ya trajo consigo una fricción importante en el pasado verano.

Luego está el caso de Abdennour. Le quedaba un año de contrato y el Valencia le había encontrado un destino como cedido: el Kayserispor turco. La operación tenía doble filo: el Valencia se ahorraba el salario del tunecino pero debía hacer frente a los 4,6 millones que todavía quedaban pendientes de amortización. Por lo que los técnicos profesionales del club le plantearon al jugador renovar por un año, hasta 2021. Así dividían esos 4,6 millones de amortización en dos años (2,3). Eso sí, comprometiéndose a pagar otro más de salario, aunque siempre confiando en encontrar otro club que acabara haciendo frente.

De hecho, la idea de Alemany era la idea propuesta al jugador era la de renovarle por un año, pagar menos amortización y en este año, tras un rendimiento aceptable, encontrar una venta baja pero que sirviera para acabar 'empatando' con esos 2,3 millones de amortización que tendría en el último año. Pero Peter Lim, tras escuchar la propuesta y se opuso, pidiendo que el Valencia rescindiera directamente el año de contrato que le quedaba al tunecino. Por tanto, esta decisión unipersonal de Lim le costó los 4,6 millones completos de amortización más la parte del salario de un año que tuvo que poner el Valencia hasta completar lo que reflejaba su contrato y donde no llegaba el Kayserispor.

Y el último nombre propio es el de Thierry Correia. El jugador por el que apuesta directamente Peter Lim, ayudado por Jorge Mendes, para cubrir la urgencia generada en el lateral derecho tras la lesión de Piccini, costó 12 millones de euros (10 millones para el Sporting de Portugal y 2 repartidos entre Mendes y el agente del jugador). Y a esto hay que sumar el millón y medio de euros brutos que percibirá el futbolista esta temporada.

De esta manera, la suma sale sola, con una cantidad total de 70 millones de euros a base de decisiones tomadas en primera persona por Peter Lim en contra de la opinión de los profesionales en materia deportiva. Esos mismos que tan buenos resultados dieron en dos años de trabajo en el Valencia, confeccionando una plantilla y con decisiones que llevaron al equipo dos veces a la Champions League, a una semifinal de Europa League, a una semifinal de Copa y, por supuesto, a levantar el primer título del Valencia en once años: la Copa del Rey ganada al Barça en mayo de 2019.

Ah, y que no quede en el tintero. Aquí no hay 'perjuicio' económico ni deportivo porque Lim no logró su objetivo de vender a Rodrigo al Atlético en agosto por 60 millones de euros. Pero Radio Valencia-Cadena SER ha podido confirmar quién era el preferido por Lim para suplir al hispano-brasileño si había venta: Stuani. El uruguayo, que poco tiene que ver con Rodrigo, era el hombre a por el que habría ido Lim en otra decisión completamente unipersonal.