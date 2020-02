Inés Rey advierte de reformar la cárcel de la Torre será "muy caro"

El Ayuntamiento de A Coruña maneja varias alternativas para dar uso a la vieja cárcel de la Torre que permanece cerrada. Pero cualquier actuación que allí se quiera llevar a cabo requiere de una inversión millonaria para acometer la reforma integral del edificio. Así lo ha manfiestado la alcaldesa, Inés Rey, en el programa especial de esta casa con motivo del Día Mundial de la Radio.

El Gobierno local de A Coruña está a la espera de que se resuelva el proceso judicial que determinará qué administración es la propietaria de la antigua prisión provincial. Inés Rey ha preferido no desvelar cuáles son las opciones que maneja el Gobierno municipal a la espera de la resolución de los tribunales y de que se aclaren los costes. Sí ha advertido de que la cárcel no se puede abrir mientras no se acometa su reforma integral. Ahora mismo es un peligro.

Hace un año el Gobierno local renunció a la gestión de la cárcel de la Torre al no renovar el convenio con la Sociedad de Equipamientos Penitenciarios, dependiente del Estado. Desde ese momento, Proxecto Cárcere dejó de realizar las tareas de mantenimiento de las que se estaba encargando. La vieja prisión provincial volvía a caer en el abandono.

Ciudadanos reclama soluciones a los problemas de aparcamiento en el entorno de la Torre

Ciudadanos ha reclamado al Ayuntamiento de A Coruña que busque soluciones a los problemas de aparcamiento en el entorno de la Torre de Hércules. En concreto, señala que la presencia de autocaravanas durante todo el año dificulta las posibilidades estacionamiento y alude directamente a los usuarios del campo de golf que, indica Mónica Martínez, muchas veces desisten de acudir a las instalaciones por la falta de plazas de aparcamiento.

Ciudadanos propone concentrar el aparcamiento para autocaravanas en O Portiño y dejar la zona de estacionamiento de la Torre de Hércules para visitantes y usuarios de los campos de fútbol y de golf.