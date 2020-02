Los trabajadores de la antigua Alcoa consideran que el Estatuto resta competitividad

El comité de empresa de la fábrica de la antigua Alcoa, desde su venta Alu Ibérica, considera que el Estatuto para las Empresas Electrointensivas está lejos de cumplir las promesas que hizo el Gobierno cuando el sector salió a la calle para movilizarse. Introducir en el sistema de ayudas al doble de empresas, 600, a pesar de bajar el presupuesto es, en opinión, de los trabajadores de la planta coruñesa un error que puede acarrear graves consecuencias porque no se dan condiciones de competitividad con el resto de Europa. No descartan volver a convocar protestas.

Los costes eléctricos de la producción del aluminio, acero o ferroaleaciones no puede repercutir en el precio final del producto, advierte el comité de empresa en un comunicado. Y añade que no entiende como Alemania puede regular tarifas de electricidad para su industria con recortes en todos los complementos que graban la factura de la luz y aquí, en España, se les dice que no se puede porque sería un incumplimiento de las directrices de la Unión Europea. Los trabajadores de la antigua Alcoa en A Coruña exigen al gobierno que cumpla con lo prometido y le de al Estatuto el peso suficiente que aporte precios competetivos, estables y predecibles. Algo que permitiría volver a producir aluminio primario en las instalaciones de AGrela y asegurar empleo.