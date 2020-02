François, un francés en Madrid

François es una enamorado de la cultura española : 'estoy pensando sacarme la nacionalidad'. Lleva 20 años viviendo en Madrid; desde que hizo 'la coopé' (la prestación cultural sustitutiva del servicio militar en Francia) .

Sin embargo, no siempre fue así. Había venido desde el país vecino con su padre a Madrid, experto en Historia de España. Madrid 'me pareció fea y hostil, no me gustó'. Sólo unos años más tarde, al llegar a la capital con unos amigos -la amistad es lo que tiene- lo vio todo distinto. Lo pasó 'de muerte', salió, no volvió a entrar, volvió a salir, se rió y cuando le tocó hacer el servicio militar, se quedó en Madrid para hacerlo.

Después conoció a una madrileña y no pudo negarse a sus 'charmes'. La vida siguió. Vinieron los hijos, y la estabilidad.

No obstante su compromiso le hizo 'meterse en política'. Es una especie de concejal representante en España de los vecinos de su circunscripción francesa. Le hemos visto en terturlias en La Tuerka; y en la desaparecida M21, colaboraba en un programa en francés 'J'ai deux amours', como cantaba Josephine Baker : tengo dos amores, mi país y Paris.

François, Ralle (en el Liceo francés), tiene dos amores - quizá alguno más - su país y Madrid. Merci pour tout!