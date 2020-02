El Colegio de Médicos exige a la Consejería de Sanidad que retire una campaña que "distorsiona" su imagen

Todo buen publicista sabe que no hay nada como una campaña polémica para generar impacto en la audiencia. El problema llega cuando esta no es deseada y además ofende al nicho de público al que va dirigido. Es lo que ocurre con la última cartelería que ha lanzado la Consejería de Sanidad para concienciar a los médicos sobre la importancia de extremar el rigor a la hora de recetar antibióticos a sus pacientes, y cuyo fin último es evitar que las bacterias acaben desarrollando resistencia a estos medicamentos como consecuencia de una mala administración.

En este caso el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero ha decidido reutilizar una campaña que ya diseñó el Hospital Universitario La Paz y que difundió hasta el propio Ministerio de Sanidad en el marco del Plan Nacional Resistencia Antibióticos, aunque con una consigna clara: es una campaña “dirigida a médicos prescriptores que trabajan en el ámbito hospitalario”.

Otro de los carteles de la campaña / Agencia Española del Medicamento

La Consejería decidió ampliar su difusión también a la Atención Primaria y distribuyó esa cartelería entre los centros de salud del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Fuentes de la Consejería de Sanidad desconocen si se dio alguna instrucción sobre dónde colocarla. El resultado es que algunos ambulatorios, explican, colocaron los carteles a la vista de los pacientes; y entienden -según reconocen esas mismas fuentes- “que algunos médicos se puedan sentir ofendidos”. Otra regla de oro de la comunicación: el canal condiciona el mensaje; o, lo que es lo mismo, el mismo mensaje puede no servir para distintos públicos.

Es lo que le ocurrió a Miguel Ángel Sánchez Chillón, presidente del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM), al ver la imagen de diseño ‘vintage’. Así se lo ha hecho saber al consejero, con el que ha hablado personalmente. “Nos ha ofendido la imagen distorsionada que muestra del médico”, aunque asegura que comparten su objetivo último. Lamenta que pueda trasladar la idea de que los profesionales actúan de forma “mecánica, sin ningún tipo de criterio científico-médico”. La Consejería de Sanidad niega cualquier intencionalidad y, aunque no retirará la cartelería, la reubicará en lugares “a los que los pacientes no puedan acceder”. También enviará una carta explicativa a los profesionales de la Atención Primaria. Otra regla de oro del mundo publicitario: cuando una campaña necesita que la expliquen, es que no es una buena campaña.