El agro en lucha: "El momento es único y no vamos a parar"

Quieren que se dignifique el papel en la sociedad de los agricultores y ganaderos y entienden que no es posible con unas rentas menguadas por unos precios que perciben por sus productos más propios "de hace treinta años". Sin embargo los costes que tienen que sufragar quienes se dedican al sector primario sí que son los de esta época en la que les toca vivir. La UAGN y la UCAN, agricultores, ganaderos y cooperativistas, llaman a una jornada de movilización, un paro agrario, el día 19 de febrero, miércoles. Y harán que se noten los efectos de la jornada en el centro de Pamplona porque han convocado un "encierro" que comenzará en la cuesta de santo Domingo y acabará frente a la Delegación del Gobierno en Navarra. Un encierro coincidente con la tractorada que también culminará a mediodía en el mismo lugar. La movilización no está secundada por el sindicato EHNE.

Félix Bariain, presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos, insta a los profesionales del campo a que cierren sus explotaciones esa jornada: "El momento es único y no vamos a parar". No quieren ver a políticos en sus reivindicaciones en la callle y afirman estar cansados de escuchar palabras que no se traducen en hechos.

Desean la implantación de medidas en contra de las prácticas de las cadenas de supermercados para "vender a pérdidas" utilizando productos agrarios como 'ganchos' para los consumidores.

En cuanto a la subida del SMI, desde UAGN señalan que en Navarra no ocasiona problemas porque el sector agrario aquí ya cuenta con un convenio que recoge un salario por encima de los 950 euros. Sin embargo, sí que reivindican que el régimen agrario de la Seguridad Social equipare la pensión de 700 euros que establece para los agricultores al nuevo Salario Mínimo.