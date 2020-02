"El Sporting de Djukic es algo más vistoso pero no mejora a José Alberto"

El periodista Rodrigo Fáez responde a las preguntas de los oyentes con varios asuntos ligados a la actualidad rojiblanca.

Santander. "La necesidad aprieta y estoy muy preocupado porque creo que el equipo no está. Hay jugadores que están muy lejos de la forma óptima en la que deberían estar. No han estado, no están y tengo dudas de que vayan a estar. El entrenador no era el perfil para un equipo como el Sporting. Al final se va viendo que el objetivo es hacer 50 puntos para salvar la categoría y a ver qué pasa para el próximo año".

Djukic. "Para mi no mejora a José Alberto. El equipo llega algo más al área pero tiene mas fallos defensivos que antes. La teoría de la manta corta. Es un pelin mas vistoso pero no ha habido mucha mejora".

Torrecilla/Javier Fernández. "Dudo que alguien como Torrecilla o alguien del club me diera alguna entrevista. Javier Fernández le tengo mucho cariño a nivel personal pero a nivel profesional el va para Pinto y yo para Valdemoro. Él a mi me dijo en una ocasión que a nivel privado muy bien pero que luego le pego castañas. Si se las doy es porque las merece".

Club. "No trabajaría para el Sporting con la actual propiedad. Salvo que haya un giro de 180 grados no estoy de acuerdo con lo que sería una tontería y torpeza por mi parte y por la suya. A nivel de comunicaciones tengo experiencia en el Barça pero como soy crítico sería imposible".

Carmona. "No lo está haciendo bien, no está en forma pero lleva aquí muchos años y ha tragado mucho. Al igual que pasa con Pablo Pérez hay que respetarle. Álvaro, Djurdjevic , Babin, Valiente... pasa de rositas y no entiendo porque las castañas van a los de siempre".

Luis Suárez. "Miguel Torrecilla prefería a Álvaro Vázquez y no a Luis Suárez. La empresa de representación, que por cierto era la misma de José Alberto, se lo ofreció a finales de junio y dijeron que no".